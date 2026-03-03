Az elvárások és saját mércéje szerint is katasztrofális első ferraris szezonja után Lewis Hamilton feltöltődve és bizakodóan várhatja a 2026-os idényt, hiszen a téli teszteken a vörös autó látszólag a végső tempóban, a rajtok terén és a megvillantott innovációkat tekintve is igen erősen szerepelt.

A fentiekkel együtt a hétszeres világbajnok elmondta, még számára is nagyon átláthatatlan, nehezen értelmezhető a vezetés és a versenyzés a nagy szabályváltozások után, most pedig azt is elárulta, hogy egyenesen volt főnökével, a mercedeses Toto Wolff-fal, valamint a címvédő McLaren vezérével, Zak Brownnal is konzultált a szezonkezdet előtt, hogy tisztábban lásson.

„A teszteken nem sok minden derült ki. Mindenki az üzemanyag-mennyiséggel rejtegette, mit tud. Fel is hívtam Toto Wolffot és Zak Brownt, hogy megtudjam, ők hogyan látják a dolgokat, de nem jártam sok sikerrel” – idézte az olasz Corriere della Sera a 41 éves angolt.

„Egy dologban viszont biztos vagyok: a tavalyi küszködések után idén bármit képesek leszünk kezelni. Minden megvan a csapatnál a győzelemhez. A végső sikert pedig a szurkolók támogatásával hozhatjuk majd. Persze könnyű ezt mondani, de én azért igazoltam a Ferrarhoz, mert hittem a csapatban, és ez a hitem most is ugyanúgy él” – folytatta.

A 2026-os Forma-1-es idény a hétvégén kezdődik a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal.