Pár napja a Vezess is beszámolt arról a sajtóértesülésről, miszerint az Aston Martin egyetlen célja az lehet a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon, hogy csak megtegyen néhány kört. Titkon talán mind bíztunk abban, hogy nem ennyire gyatra a helyzet az Adrian Newey vezette alakulatnál, a csapatfőnök azonban a kétségek eloszlatása helyett megerősítette azokat a melbourne-i sajtónapon.

“Erre a hétvégére elértük, hogy jelentősen csökkent az akkumulátor felé irányuló vibráció” – árulta el Newey, hogyan is haladtak az idei Aston Martin legfőbb problémájának megoldásával. “Fontos, hogy az erőforrás a vibráció forrása, ez az adó, míg a kasztni ebben az esetben a vevő. Egy karbonkasztni alapvetően egy merev szerkezet nagyon kevés hajlékonysággal, ezért a vibráció-átadás terén nem igazán értünk el előrelépést.”

Newey elmondta, a Honda-motor által keltett vibráció megbízhatósági gondokat okoz, például leesnek az autókról a tükrök. “De ennél is jelentősebb probléma, hogy a vibráció továbbítódik a pilóták ujjai felé is. Fernando [Alonso – a szerk.] úgy érzi,

nem tud megtenni 25 körnél többet, mielőtt maradandó idegkárosodást szenvednének el a kezei”

– árulta el a csapatfőnök, hozzátéve, hogy Lance Stroll esetében ez a limit csak 15 kör lesz. Ennek megfelelően komolyan korlátozni fogják egész hétvégén, hogy mennyit is lesznek pályán az autóik.

Alonso ehhez annyit fűzött hozzá, hogy nem fájdalmas ugyan így vezetni az autót, de nem szeretné, hogy így maradjon. “Nem nehéz irányítani az autót, az adrenalin jóval nagyobb, mint bármilyen fájdalom. Tisztázzuk: ha a győzelemért harcolnánk, három órát is az autóban tudnánk tölteni. Nem tudjuk azonban a következményeit, ha így vezetünk hónapokig. Megoldást kell erre találni” – jelentette ki.

Watanabe Kodzsi, a Honda-programot futtató HRC elnöke elárulta, az erőforrást még nem is futtatták a tervezett maximális fordulatszámon, olyan súlyos a helyzet. “Elég korai még arról beszélni, mi a teljesítmény” – fogalmazott a szezonnyitó kapujában.