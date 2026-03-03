Az elmúlt hetekben a Vezessen is többször foglalkoztunk az Aston Martin és motorszállító Honda problémáival, sőt, hírek, nyilatkozatok alapján fel is vetettük, hogy Fernando Alonso és Lance Stroll valószínűleg nem tud majd célba érni a szezonnyitó Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon.

A Motorsport.com olasz kiadása arról írt hétfőn, hogy egyenesen ez is a terv a silverstone-i alakultnál: az Adrian Newey vezette csapatnál tisztában vannak vele, hogy az AMR26 jelenlegi formájában alkalmatlan a versenyzésre, ezért csakis azért igyekeznek majd kvalifikálni, majd rajthoz állni az év első hétvégéjén, mert szerződéses kötelezettségük, büntetést pedig nem szeretnének. Alonsóék állítólag csak elindulnak, majd valamikor feladják a futamot.

Más szakírók, oldalak ugyanakkor vitatják a fentieket, állítólag az Aston és a Honda szakemberei megállás nélkül keresik a megoldásokat, javításokat, és már a melbourne-i pénteki edzéseket számos frissítést kipróbálnak majd, hogy legalább az autó és az erőforrás megbízhatóságán javítsanak, új aerodinamikai csomagot és az akkucsomag vibrációit kiküszöbölni célzó fejlesztés is érkezik – így ha nem is a győzelem a cél, azért komolyan gondolják a részvételt.

Egyelőre persze minden csak hallomás és szóbeszéd, néhány nap múlva viszont válaszokt is kapunk, hiszen pénteken már pályára lépnek az autók Melbourne-ben, az Ausztrál Nagydíjjal megkezdődik a 2026-os F1-es világbajnokság.