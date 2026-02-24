A kanadai milliárdos Lawrence Stroll papíron szupercsapatot állított össze a 2026-os nagy szabályváltozásokra: komoly befektetésekkel a legmodernebb gyárat építették fel Silverstone-ban, motorpartnerként megszerezték az elmúlt években a Red Bull-lal sikert sikerre halmozó Hondát – ne feledjük, névleg ugyan távozott a japán gyártó 2022 végén, de az energiaital-gyártó alapvetően az ő erőforrásukat használta –, számos komoly szakembert igazoltak le, köztük a sztártervező Adrian Newey-t, aki társtulajdonosként, műszaki főnökként és idéntől csapatfőnökként lenne hivatott a csúcsra juttatni a brit alakulatot.

Ennek fényében kész katasztrófa, amit eddig produkáltak: az AMR26-os fejlesztése több hónapos késéssel indult, és mivel a japánok 2022-re feloszlatták az F1-es motorgyártó részleget, így másokhoz képest a 2026-os erőforrás fejlesztése terén is jócskán hátrányból indultak.

Ez a barcelonai, majd a két bahreini teszten fényesen meg is mutatkozott: a bejártási héten az utolsó előtti nap utolsó órájában gurult pályára először az új Aston Martin, a rendelkezésre álló háromból gyakorlatilag egy napot tudtak kihasználni, a szahíri pályán pedig újabb és újabb műszaki hibák miatt szintén alig futott az autó, a legutolsó tesztnapon a Honda mérnökei már mindössze háromszor két kört engedélyeztek.

Túlmelegedési problémák, hiányzó pótalkatrészek, letekert motor, siralmas, 4-4,5 másodperces tempóhátrány – Fernando Alonso 2015-17 közti mclarenes-hondás rémálma látszik ismétlődni.

A Honda szakurai motorközpontjában éjt nappallá téve dolgoznak, japán források szerint Bahrein után állítólag a március közepi második fordulóra, a Kínai Nagydíjra ígértek javított csomagot az Astonnak, de a svájci Blick most arról ír, azóta újabb problémákra derült fény. A lap úgy értesült, hogy a Honda akkupakkjai sorra romlanak el – ennek fényében egy teljes melbourne-i hétvége összerakása is csoda lenne.

„Minden javítható lesz rövid és középtávon. Szerintem nincs olyan, amit lehetetlen lenne rendbe hozni. Amit lehet, igyekszünk még Ausztráliáig kijavítani, majd a továbbiakat is még az első néhány fordulóban, különben lőttek az idei bajnokságnak. De bizakodó vagyok, szerintem lesz megoldás” – mondta Alonso még Bahreinben.