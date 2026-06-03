Már az is nagy változás volt, amikor a BMW M3 / M4 páros összkerékhajtást kapott, most pedig a kisebb M2 is megkapja ugyanazt a variálható nyomatékelosztású rendszert.

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Az elektronikus vezérlésű többtárcsás tengelykapcsolóval működő rendszer alapértelmezésben kizárólag a hátsó tengelyt hajtja, ahogy azt az ügyfelek többsége elvárná. Amennyiben azonban a rendszer már nem képes a hátsó kerekeken keresztül az aszfaltra juttatni az erőt, bekapcsolódik az első tengely is a hajtásba.

Az osztómű speciális vezérlést kapott, amely az aktív M differenciálművel, valamint egyedi hangolású kipörgésgátlóval és menetstabilizáló rendszerrel együtt a pillanatnyi tapadási viszonyokhoz és vezetői szándékhoz igazítja a nyomatékelosztást. A rendszer képes a DSC bevonása nélkül ellensúlyozni az első és hátsó kerekek forgási sebessége közötti különbséget, azaz gyorsabban és az autó lelassítása nélkül tudja megelőzni a kerekek megcsúszását.

A vezető az M Setup beállítási menün keresztül szabályozhatja a preferált hajtásképletet, például az alapértelmezett hátsókerékhajtás elérhető kikapcsolt DSC-vel is.

Alább rövid videón keresztül ismerkedhetsz az M xDrive öszkerékhajtással szerelt BMW M2-vel:

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A 2026 nyár végétől rendelhető BMW M2 M xDrive már a korábban beharangozott, BMW M Ignite technológiát alkalmazó, előkamrás gyújtású turbómotort alkalmazza. A 2026 derekától minden eddig alkalmazott, soros hathengeres BMW-motort kiváltó erőforrás változatlan lökettérfogat és csúcsteljesítmény mellett tisztábbá és takarékosabbá teszi a motort nagy terhelésen – azaz a BMW M modellek esetében rendeltetésszerű használat mellett.

A BMW kommunikációja szerint a fejlesztés jóvoltából azoknak, akik versenypályán használják autójukat, így ritkábban kell kiállniuk tankolni, és hosszabb ideig élvezhetik egyben autójukat – mellesleg azt se feledjük, hogy az új motor teljesíti az EU7 emissziós normát.

A BMW M Ignite technológiát az alábbi filmecske magyarázza el:

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A BMW M2 M xDrive alapfelszerelésként kínálja a Drivelogic funkcióval szerelt M Steptronic sebességváltót. A keréktárcsák elöl 19, hátul 20 colosak, az autó a gyárból versenyspecifikációjú abroncsokkal is rendelhető.

Az M Compund fékek elöl hat-, hátul egydugattyús féknyergeket alkalmaznak.

A módosított hajtáslánccal az eddig 4,0-ről 3,7 másodpercre csökken a 0-100 km/órás gyorsulás legjobb ideje, álló helyzetből 12,8 másodpercig tart elérni a 200 km/órát. A végsebesség alaphelyzetben 250 km/óra, de az M Driver csomag megrendelése esetén 285 km/órára nő.

További újdonság a képeken látható BMW Individual Borusan Turkish kék metálfény, amely először rendelhető a BMW M2-höz.