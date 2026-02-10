Hagyományosan zöld az Aston Martin színe a Forma-1-ben, és ez idén, a 2026-os autónál sem változik, ahogy azt láthatta tegnap a nagyközönség a hivatalos leleplezésnél. Felmerül a kérdés azonban, hogy a barcelonai zárt kapus teszten miért egy teljesen fekete, semmilyen mintát vagy feliratot nem viselő autóval vett részt Fernando Alonso csapata?

"The car is tightly packaged. Much more tightly packaged than I believe has been attempted at Aston Martin Aramco before."



In our UNDERCUT interview, Adrian lifts the lid on how #AMR26 is a radical evolution for the team... in more ways than one.



🔗: https://t.co/WxfmPDDfRP pic.twitter.com/2JNtCqeBbo — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 5, 2026

A választ Adrian Newey, a csapatfőnök adta meg, akinek nem volt könnyű dolga, hisz istállója Barcelonába is késve érkezett meg, és csak a negyedik nap délutánján gurultak pályára. “Jó látni az autót, mellyel így versenyzünk. Röviden, másfél napig ment már az autó Barcelonában, teljesen fekete volt, részben azért,

mert nem volt időnk lefesteni.

De mesés volt így is” – fogalmazott a tervezőként számos sikert elérő szakember. Hozzátette, a csapattulajdonos Lawrence Stroll-lal meghatódva álltak, amikor az AMR26 először elhagyta a garázst a spanyol pályán. “Közel voltunk ahhoz, hogy megkönnyezzük, mert egy hosszú, érzelmes utazás és rengeteg kemény munka kellett ahhoz, hogy eljussunk Barcelonába” – fogalmazott.

Az Aston Martin a többiekhez hasonlóan Bahreinben folytathatja a tapasztalatszerzést a 2026-os Forma-1-es szezon előtt. Az első hivatalos tesztet február 11. és 13., a másodikat február 18. és 20. között tartják.