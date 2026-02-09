Az elmúlt néhány hétben a Forma-1-esek egymás után mutatták be és küldték pályára 2026-os autóikat, a barcelonai shekedown weeket kihagyó Williams kivételével legkésőbb a katalán pályán feltűnt minden új modell, azonban akkor még többen adósok maradtak a végleges festéssel.

Az idén nagy áttörésben reménykedő Aston Martin Barcelonában csak az utolsó előtti nap utolsó órájában küldte pályára az AMR26-ost néhány installációs körre, de aztán a zárónapon már tisztességes távot ment az autó Fernando Alonso kezei között. Akkor még nyers karbonban, ám eljött az idő, hogy – a mezőnyből utolsóként – a silverstone-i alakulat is megmutassa versenyautója fényezését.

A hétfőre virradóra videón leleplezett Cadillac, valamint a délután Bahreinben élő közvetítésben debütált McLaren után itt az utolsó – a kitűzött időponthoz képest 20 percet csúszó, megszakadó, hanghibás közvetítéses – bemutató, így fest majd Alonso és Lance Stroll járgánya:

Kattints a képre, galéria nyílik!

5 fotó

Az Aston Martin az elmúlt pár évben komoly befektetésekkel fejlesztette a lehető legmodernebbre a központját, és bár ez okozott egy kis fejlesztési késést, Adrian Newey technikai igazgató és csapatfőnök irányítása alatt, a Honda kizárólagos motorpartnereként végül a riválisok figyelmét is felkeltő, érdekes megoldásokat tartalmazó autóval állt elő az AMR26-os képében.

Az Aston leleplezésével teljes lett a mezőny képe, a szerdán Bahreinben kezdődő második teszten már mind a 11 új autót a szezonra szánt megjelenésében láthatjuk majd.

Ha lemaradtál valamelyik bemutatóról, vagy egyszerűen csak ráhangolódásként végignéznéd az új autókat, ide kattintva találod az összes eddigi 2026-os modellt.