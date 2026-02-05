Minden korábbinál nagyobb változásokra kellett felkészülnie a csapatoknak a 2026-os Forma-1-es szezonra. Hogy a kihívást a mezőny 11 istállója milyen sikerrel vette, arról korai még beszélni mindössze egyetlen zárt kapus teszt után, azonban az kimondható, hogy a Williams számára nem indult jól az év.

A grove-iak ugyanis alaposan megcsúsztak az autóépítéssel, ami esetükben azért is kínos, mert már a 2025-ös szezon első negyedében, mindenkit megelőzve kategorikusan kijelentették, ők az idei évre koncentrálnak.

Ehhez képest sokáig semmit nem tudtak felmutatni, a barcelonai valós körözés helyett csak a szimulált adatokra támaszkodhattak. Miközben a riválisok közül többen is versenytávokat teljesítettek, nekik még azt a festést sem sikerült megmutatniuk, amit kifejezetten Barcelonára szántak.

A hetet azonban berúgta a Williams: előbb megmutatták, hogy fog kinézni a versenygép, aztán kedden pályára is vitték azt Silverstone-ban, Alexander Albonnal a volán mögött. A shakedown-ról (ahol a szabályok szerint 15 kilométert lehet megtenni) csak egy, a részleteket jótékony homályba rejtő képet tettek közzé, az azonban látszik, hogy a tesztfestés legalább erre az alkalomra visszakerült.

A new era comes to life 💙



Today, the FW48 completed a shakedown test at Silverstone. pic.twitter.com/oJgYgRxfMk — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) February 4, 2026

Ami a folytatást illeti, a mezőny legközelebb már Bahreinben randevúzik az első nyílt teszten február 11-13. között.