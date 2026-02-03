Változatosan alakult a 2026-os Forma-1-es szezonra való felkészülés a Williamsnél, jóval nagyobb csinnadrattával, mint ami aztán abból megvalósult. Az egész még tavaly novemberben kezdődött, amikor bejelentették, nevet és logót vált a csapat, így lett Atlassian Williams F1 Team az istállóból. Ezek után egészen korán, már decemberben festésmintákat villantottak, melyekből a szurkolók választhatták ki, melyikkel guruljon pályára az FW48 a barcelonai shakedown során.

Carlos Sainz és Alexander Albon pilóták csapata ki is hirdette a győztest, de feleslegesen, hiszen a csapat úgy ahogy van, kihagyta a spanyolországi körözést, noha állításuk szerint ha nagyon akartak volna, ott lehettek volna. Helyette azonban folytatták az előkészületeket, hogy a bahreini, immár nyilvános teszten teljes gőzzel vegyenek részt.

Így jutottunk el február 3-áig, amikor is a Williams megmutatta a nagyvilágnak, milyen “ruhába” is öltözteti autóját. Előzetesen a logócsere, valamint a frissen bejelentett bankszektorból érkező szponzor, a Barclays érkezése volt az, melyek némi változást generálhattak volna a külsőn, ám világmegváltó dolgok nem történtek. Maradt a sötétkék alapszín, a bankosok némi világoskéket is hoztak magukkal, mindezt pedig fényezetlen karbonnal tarkították. A legnagyobb pluszt az oldaldoboz világossága jelenti, mely kiemeli a Komatsu feliratot.

4 fotó

