Ugyan a Williamsszel ellentétben nem hagyta ki teljesen, az Aston Martin csak nagyon későn, a negyedik nap utolsó órájában lépett először pályára a múlt heti barcelonai shakedown weeken. A csütörtöki, öt installációs kör után csak pénteken végzett érdemi futást az AMR26-ossal Fernando Alonso, a silverstone-i csapat gyakorlatilag két napot eldobott a lehetséges háromból.

Az alakulat idén nagy áttörésben reménykedik, az elmúlt években felépített vadonatúj gyári infrastruktúrával, a kizárólag őket kiszolgáló Honda erőforrásaival, a névadó szponzor Aramco által csak rájuk koncentrálva fejlesztett szintetikus üzemanyaggal, na és persze az F1 történetének legeredményesebb tervezője, a technikai főnökként, résztulajdonosként és csapatfőnökként is dolgozó Adrian Newey irányítása alatt.

Minden megvolt a sikerhez, gondolhatnánk, de Newey egy friss, a csapat oldalán megjelent interjújában elárulta, hatalmas késéssel fogtak neki a 2026-os modell fejlesztéséhez.

„Az AMR Technology Campus még mindig épül, a szélcsatorna még nem is működött, amikor tavaly márciusban megérkeztem a csapathoz, szóval az az igazság, hogy lemaradással indultunk. Nagyon sűrű 10 hónapunk volt a munkára. Ami azt illeti, a 2026-os autó modellje csak április közepén került a szélcsatornába, míg mindenki más, de legalábbis a többség már rögtön az aerodinamikai fejlesztési tilalom feloldása után, januártól ezen dolgozott” – magyarázta.

„Így körülbelül négy hónapos hátrányba kerültünk, ami nagyon-nagyon sűrűvé, húzóssá tette a tervezési és fejlesztési ütemtervet. Az autó a legutolsó pillanatban állt össze, az is kihívás volt, hogy eljussunk a barcelonai tesztre” – ismerte be a főnök.

Míg a legszorgalmasabban dolgozó Mercedes több mint 500 kört futott a múlt héten a megbízhatónak és gyorsnak is tűnő W17-essel, addig az AMR26-os mindössze 65 kört tett meg – érdekes módon ennek ellenére a bokszutcában sok riválisnál felfigyeltek a silverstone-i autó dizájnjára, az abban rejlő potenciálra, például George Russell is az Aston Martin jelentette fenyegetésről beszélt.