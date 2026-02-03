A korábban, a 2014-es erőforrásos, majd a 2017-es, aerodinamikai szabályváltozásos átállásnál is nyertesnek bizonyuló Mercedes a 2021-ben indult “padlólemezes” korszakban visszaesett, de az első téli teszt alapján teljesítményben és tempóban is a legjobb lehet 2026-ban, igazolva a korábbi spekulációkat.

Míg a Mercedes Barcelonában a csapatonként engedélyezett három-három nap alatt két pilótájával együttesen kerek 500 kört, illetve a legjobb időt is megfutotta, az idén már a Honda (fél)gyári, exkluzív partnereként dolgozó, a sztármérnök Adrian Newey műszaki, valamint közvetlen, operációs – csapatfőnöki – irányítása alatt működő Aston Martin csak késéssel, csütörtök késő délután lépett először pályára Lance Stroll-lal, hogy végül csak a zárónapon, pénteken fusson 64 további kört a kétszeres bajnok Fernando Alonsóval a volánnál.

A silverstone-i alakulat a puszta statisztikák tükrében nem remekelt, de a mercedeses George Russell így is az egyik legnagyobb fenyegetésként tekint Alonsóékra.

„Az autódizájn tekintetében az Aston Martin volt a legkiemelkedőbb. Azt hiszem, mindenkinek feltűnt a hátsó felfüggesztésük, szemre elég meggyőző, persze végső soron nem az dönt, mennyire szexi a dizájn. A verseny lényege az, ki milyen gyorsan ér körbe a pályán. Mindenki arra kíváncsi, melyik lesz a leggyorsabb autó, az meg csak Melbourne-ben derül majd ki. De bármelyik autó is legyen, utána mindenki azt igyekszik majd másolni” – magyarázta a következő szezon egyik fő bajnoki esélyesének tekintett angol versenyző.

„Az F1 és a pilóták szempontjából is az lenne a legjobb, ha több csapat küzdhet majd az élen. Most, az első teszt alapján úgy tűnik, hogy a Red Bull, a McLaren, a Ferrari és mi adjuk az első négyest, szoros a verseny. De nem szabad leírni az Aston Martint, szemre Newey nagyszerű munkát végzett. A Honda pedig már az elmúlt években, a Red Bull partnereként is nagyon jó motorokat szállított, szóval tudjuk, mire képesek, azaz komoly küzdelem jöhet.”

Az Aston Martin csak jövő hétfőn, február 9-én, azaz jövő hétfőn mutatja be hivatalosan az AMR26-ost, de a festésnél, az aktuális aerodinamikai elemeknél sokkal fontosabb, hogyan szerepel majd az alakulat a szezon első felében – a felthetően műszaki hibákkal küszködő mezőnyben komoly előnybe kerülhet az a csapat, amely az elején gyors, de főleg megbízható lesz.

