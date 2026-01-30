Hétfőn kezdődött, ma ért véget a Forma-1-esek hivatalosan csak bejáratási hétnek nevezett első előszezoni tesztje Barcelonában, melyen az öt napból egy-egy csapat három-három napon léphetett pályára, igaz, nem mindenki használta ki a keretet.

Az Aston Martin például csak a csütörtöki nap utolsó órájában gurult ki a garázsból pár körre Lance Stroll-lal a volánnál, ma viszont már sikerült komolyabb távot megtenni az AMR26-ossal, Fernando Alonsóval.

A Honda-motoros brit csapat mellett az Alpine, az Audi, a Cadillac, a Ferrari, a Haas, a McLaren és a Red Bull lépett pályára – a Mercedes már csütörtökön végzett a három napjával, a Williams el sem utazott Barcelonába.

Back on track in Barcelona 🔥 Phenomenal work by the Team on campus and in the paddock 💙#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/XWk3R2GrgO — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 30, 2026

A nap legjobb idejét Lewis Hamilton hozta a Ferrarival, a végén egy 1:16,348-cal, hajszállal elmaradva a mercedeses George Russell tesztcsúcsától. A másik ferraris, Charles Leclerc korábban szintén jó tempót produkált az SF-26-ossal.

Szerdán két leállás után ma újra szaladt a Haas, és a korábban műszaki hibákkal küszködő Audi, valamint a csütörtök második felét technikai probléma miatt elveszítő bajnokcsapat, a McLaren is szép távot ment, különösen az Audinak kellett a versenytávot meghaladó körszám.

Pontos, hivatalos adatok nincsenek a tesztnapokról, de a körszámok és -idők tekintetében még frissülhet a beszámoló.