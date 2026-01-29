Csütörtökön már az első 2026-os Forma-1-es tesztelés – hivatalosan csak „bejáratási hét” – negyedik napja zajlott Barcelonában, ahol hétfőtől péntekig egy-egy csapat legfeljebb három napon léphet pályára.

Az eddig is legszorgalmasabb és leggyorsabb Mercedes ma ki is pipálta a programot, miután a keddi, esős napot kihagyták, csütörtökön újabb probléma nélküli munkával zárták a maguk részvételét. Kimi Antonelli és George Russell nagyjából két versenytávot tett a W17-esbe, a brit pedig megfutotta a hét eddig legjobb idejét, miután elsőként az 1:17-es határ alá jutott 1.16,664-es körével.

Az első teszten természetesen nem a köridők a fontosak, de a Mercedes erős helyzetét mutatja, hogy képesek voltak teljes versenyszimulációt teljesíteni, ugyanakkor az időket is lépésről lépésre lejjebb tudták srófolni.

A keddi esős bemutatkozást követően újra pályára lépett a Ferrari is, és bár Lewis Hamilton délelőtt egy megpördüléssel nyitott, az olasz csapat a Mercedeséhez mérhető távot teljesített az SF-26-ossal, cseppet sem volt rossz napjuk.

A McLaren az MCL40-essel Oscar Piastrit küldte pályára délelőtt, délután azonban már csak a garázsban folyt a munka a címvédő csapatnál, az üzemanyagrendszer hibája tette be a kaput.

Az új beszálló Cadillac Sergio Perezzel, a Racing Bulls Liam Lawsonnal futott neki a csütörtöknek – az amerikai alakulat ugyanakkor nem tudott érdemi távot teljesíteni.

A 2026-tól a Hondával kizárólagos, félgyári partnerségben dolgozó, a sztármérnök Adrian Newey-val és egyéb szakemberekkel megerősített, idén áttörésre készülő Aston Martin korábban azt ígérte, részt vesz a barcelonai bejáratáson, de sokáig színét sem lehetett látni Fernando Alonsóék új autójának, mindössze az utolsó óra kezdetén gurult ki az AMR26 a pályára egy installációs körre Lance Stroll kezei között, ezzel a silverstone-i csapat a háromból már gyakorlatilag két napot dobott el.