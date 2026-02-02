Jenson Button a Forma-1-es karrierje jelentős részében a Honda motorjaival versenyzett BAR-nál, a Honda gyári csapatánál, majd 2015-től a McLaren küszködős éveiben is, ahol Fernando Alonsóval közösen nyelték a keserű pirulákat.

A 2009-es világbajnok most újra összeáll a japán gyártóval és Alonsóval, igaz, szebb kilátásokkal és más szerepben: a versenyzéstől tavaly év végén végleg visszavonult 46 éves angol ugyanis nagyköveteként igazolta az Aston Martin. A partnerség adta magát, főleg, hogy a fentieken túl Button a brit sportkocsimárka nagy rajongója is, a gyűjteményében akad egy restaurált DB4-es is.

Button az idény során különböző rajongói, partneri és sajtóeseményeken képviseli majd az idén nagy áttörésre készülő csapatot.

„A sportág számára nagy átalakulást hozó évben izgalommal csatlakozom az Aston Martinhoz. A Honda új gyári partnersége miatt különösen vonzó volt számomra ez a lehetőség, alig várom, hogy a tapasztalataim birtokában nekilássak a nagyköveti munkámnak. Lenyűgöző lesz a 2026-os szezon, számomra pedig nagyszerű lehetőség egy ilyen ambiciózus csapat tagjává válni” – mondta az expilóta.