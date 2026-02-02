Jenson Button a Forma-1-es karrierje jelentős részében a Honda motorjaival versenyzett BAR-nál, a Honda gyári csapatánál, majd 2015-től a McLaren küszködős éveiben is, ahol Fernando Alonsóval közösen nyelték a keserű pirulákat.

A 2009-es világbajnok most újra összeáll a japán gyártóval és Alonsóval, igaz, szebb kilátásokkal és más szerepben: a versenyzéstől tavaly év végén végleg visszavonult 46 éves angol ugyanis nagyköveteként igazolta az Aston Martin. A partnerség adta magát, főleg, hogy a fentieken túl Button a brit sportkocsimárka nagy rajongója is, a gyűjteményében akad egy restaurált DB4-es is.

Világbajnok csapattársat kap Fernando Alonso 1

Kép: Aston Martin Aramco F1 Team

Button az idény során különböző rajongói, partneri és sajtóeseményeken képviseli majd az idén nagy áttörésre készülő csapatot.

„A sportág számára nagy átalakulást hozó évben izgalommal csatlakozom az Aston Martinhoz. A Honda új gyári partnersége miatt különösen vonzó volt számomra ez a lehetőség, alig várom, hogy a tapasztalataim birtokában nekilássak a nagyköveti munkámnak. Lenyűgöző lesz a 2026-os szezon, számomra pedig nagyszerű lehetőség egy ilyen ambiciózus csapat tagjává válni” – mondta az expilóta.

