A Honda néhány év szünet után 2015-ben tért vissza a Forma-1-be a McLaren partnereként, ám a régi sikereket nem sikerült megismételniük, sőt, a felek rossz kommunikációja és kooperációja, a siettetett fejlesztés miatt óriási lebőgés lett a dologból, a pilóták – Fernando Alonso és Jenson Button – műszaki hibák tömkelegével szembesültek, kiesések, már-már értelmezhetetlen számú hátrasorolásos büntetések jutottak nekik osztályrészül, emlékezetes, hogy a spanyol épp Japánban nevezte „GP2-es motornak” a Honda termékét.

A felek három szezon után elváltak, a Honda a Red Bull partnereként folytatta, és bár bejelentették, hogy 2021 végén újra kiszállnak az F1-ből, a verstappeni sikerkorszak elindulása után végül nem saját néven, de műszaki partnerként egészen tavaly év végéig kitartottak az energiaital-gyártó saját motorgyártási programja mellett.

A Honda a szabályváltozásokkal új fejezetet nyit, újra saját jogon és néven szerepel majd a Forma-1-ben, a vadonatúj erőforrásuk pedig csak az így félgyári partnerré váló Aston Martin autóit hajtja majd – a remények szerint az új erőforrás, az évek alatt a legkorszerűbbé fejlesztett silverstone-i központ, a levadászott szakemberek – köztük a sztártervező Adrian Newey, aki társtulajdonosként, műszaki igazgatóként és csapatfőnökként is dolgozik – kombinációjának köszönhetően az élmezőnybe lép majd fel.

3 fotó

A korszakváltás jelentőségét a Honda azzal húzta alá, hogy most külön kis bemutatót tartott erőforrásának, íme a motor, a Honda Racing RA626H, amely rémálmok helyett talán sikereket hoz majd Alonsónak:

Alonsóék az új autóval ott lesznek a barcelonai január 26-án kezdődő “bejáratási héten” (shakedown week), de az új autót meglehetősen későn, csak február 9-én mutatják majd meg a nagyközönségnek.