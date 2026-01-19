1996 óta a Mercedes-Benz folyamatosan ellátja a Forma-1-et biztonsági és orvosi autókkal. A sorozat 2020-ig egyedülálló volt, ugyanis addig csak ők látták el ezt a feladatot különböző modelljeikkel, 2021-ben azonban beszállt váltásként az Aston Martin is. Az elmúlt években hétvégéről hétvégére változott, hogy éppen a német prémiumgyártó ezüst és piros gépei, vagy a zöld sportkocsik hajtottak ki a mezőny elé.

2026-ban azonban visszaáll a régi rend, legalábbis ezt közli tényként a The Race. A lap szerint az Aston Martinokkal idén már nem fogunk találkozni, arról azonban nekik sincs pontos infójuk, hogy miért nem maradnak.

Az Aston Martin biztonsági autójára korábban egyébként érkezett is panasz, még 2022-ben Max Verstappen nevezte zöld teknősnek az akkor használt Vantage-t, miután az szerinte túl lassan haladt előtte az Ausztrál Nagydíjon. Tény egyébként, hogy az az autó nehezebb és gyengébb is volt a Mercedes-AMG GT Black Series-nél.

Az utolsó safety car, melyet az Aston Martin készített, egy Vantage S volt, melyet a tavalyi Holland Nagydíjra vittek el először. A 4 literes, ikerturbós V8-as motorral szerelt modell csúcsteljesítménye 680 lóerő, a gyári adatok szerint végsebessége pedig 325 km/óra. Ha még egyszer megnéznéd utoljára közelebbről, itt a remek alkalom, galériánkban megteheted: