Bejelentéssel indította az Aston Martin a Forma–1-es Holland Nagydíj pénteki napját. Most azonban nem arra kell gondolni, hogy a Fernando Alonsót foglalkoztató versenycsapattal történik valami, ezúttal az autómárkáról van szó. A zandvoorti hétvégén ugyanis szolgálatba helyezik az F1 legújabb biztonsági autóját, a Vantage S-t.

A jármű nem ismeretlen a Vezess olvasói számára, júliusi bemutatásakor részletesen írtunk a 4 literes, ikerturbós V8-as motorral szerelt modellről, amelyet 680 lóerős csúcsteljesítmény és 800 Nm maximális nyomaték jellemez. A gyári adatok szerint végsebessége 325 km/óra, álló helyzetből pedig 3,4 másodperc alatt gyorsul az autó 100 km/órára, bár az aerodinamikán valamelyest biztosan ront a tetőre szerelt fényhíd.

Nézd meg közelebbről az új safety cart! (A képre kattintva galéria nyílik.)

12 fotó

Ahogy a többi biztonsági autót, úgy ezt is Bernd Mayländer fogja vezetni a Forma–1-es mezőny előtt, aki elmondta, örül, hogy ő lehet az egyik első, aki ezt a modellt irányíthatja. Elnézve az időjárás-előrejelzést, Zandvoortban rögtön kihívást jelentő körülményekkel kell szembenéznie az új technikának, illetve sofőrjének: