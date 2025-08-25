Augusztus 3-án rendezték a Forma-1-es Magyar Nagydíjat, melyet követően „kitört” a nyári szünet, az elmúlt három hétben – a pirellis gumiteszten kívül – nem jártak autók és pilóták a versenypályán. A hétvégén azonban újraindul a világbajnokság, a Holland Nagydíjjal folytatódik a szezon.

Nem lesz könnyű az újraindulás, ugyanis az előrejelzések szerint esős hétvége vár a mezőnyre a szó szerint a tengerparton fekvő Zandvoortban.

A meteorológusok a pénteki edzésnapra szeles, esős időt jósolnak, 19 Celsius-fokos csúcshőmérséklet mellett 70% az esélye a csapadéknak, a 15-30 km/órás légmozgás pedig még trükkösebbé teheti majd a vezetést.

Az utolsó edzés és a kvalifikáció napján, szombaton ugyan „csak” 50%-ra teszik az eső valószínűségét, ugyanakkor erősebb lesz a szél, 25-40 km/óra közötti lökésekre lehet számítani. A vasárnapi Holland Nagydíjra aztán minden „összeáll”: az esőre újra 70%-ok mondanak az időjósok, a szél sebessége pedig elérheti majd a 50 km/órát is – ha bejönnek az előrejelzések, igazi káoszfutamot láthatunk.

Zandvoortban tavalyelőtt, 2023-ban volt legutóbb esős verseny, azt az akkor épp példátlanul domináns évét teljesítő hazai kedvenc, Max Verstappen nyerte, idén erre jóval kisebb az esély, persze lehet, hogy épp az időjárás segít majd a négyszeres világbajnoknak.