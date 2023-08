A szombat délutánihoz hasonló, szórványosan felhős, enyhe – 17 Celsius-fokos levegő-, 24 fokos aszfalthőmérséklet – időben, kezdődött a 2023-as szezon 13. versenye, a Forma-1-es Holland Nagydíj a zandvoorti pályán.

A pole-ból idei tizenegyedik, sorozatban kilencedik – rekordot jelentő – győzelmére hajtó hazai kedvenc, a Red Bull-os Max Verstappen indult, mellé a mclarenes Lando Norris állt a rajtrácsra. A második sorból a mercedeses George Russell és a szo,baton remeklő williamses Alexander Albon, a harmadikból a spanyolok, az Aston Martin-os Fernando Alonso és a ferraris Carlos Sainz, a negyedikből Sergio Perez és Oscar Piastri, az ötödikből a szombati időmérő Q3-as szakaszában balesetező Charles Leclerc és Logan Sargeant várta a lámpák kialvását.

Lewis Hamilton csak a 13. pozícióból vághatott neki – a rajthoz egyedül a hétszeres világbajnok választotta a közepes keveréket, mindenki más a piros jelzésű lágyakkal futott neki az első etapnak – igen valószínű volt, hogy előkerülnek majd az esős Pirellik, így az előre kalkulált száraz pályás gumistratégiák nem sokat számítottak.

Rajt/1. kör

A felvezető körön már cseperegni is kezdett itt-ott, a nézők sorra nyitották az ernyőket, vették fel a poncsóikat.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ IT’S LIGHTS OUT AT ZANDVOORT!!! Verstappen leads into Turn 1 from Norris and at Turn 3 Alonso moves up to P3#DutchGP #F1 pic.twitter.com/V1mw10V0eY — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

A lámpák kialvásakor Verstappen jól ment el, Norris besorolt mögé, és Russell is visszaverte Albon támadását, Alonso viszont káprázatosan fűzte át magát rajtuk, a 3. helyre lépett. Az eső a kör végére szakadt, Perez és Leclerc ki is ment intermediate-ekért, utóbbinál nem álltak készen a kerekekkel.

2. kör

Alonso a vizes pályán megelőzte Norrist, 2. lett. Verstappennek azt üzenték, kezelhető az eső, maradjon kint. A holland és mögötte a spanyol is bement a bokszba.

3. kör

Russell a célegyenesben megelőzte Norrist, átvette az ideiglenes vezetést. Perez az átmeneti esőgumikon sorra előzött meg mindenkit, a kör végére már ő volt az első. Verstappen a 6. helyen volt. Norris csak ekkor ment ki kerékcserére.

LAP 3/72 Verstappen and Alonso, who were running P1 and P2, both pit for inters Meanwhile Perez now leads the race! #DutchGP #F1 pic.twitter.com/MD78x9vcBK — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

6. kör

Verstappen a döntött 3-as kanyarban megelőzte az alpine-os Pierre Gaslyt, fellépett a 3. helyre. Előtte az Alfa Romeó-s Csou Kuan-jü és persze Perez haladt. Alonso Leclerc megelőzésével lett 5.

7. kör

A holland ismételt: Csout is ugyanott kapta el, kész is volt a Red Bull 1-2. Perez előnye bő 9 másodperc volt.

Érdekes módon a mezőny végében A williamsesek, Piastri, Hülkenberg, Bottas továbbra is a piros slickeken haladt, úgy tűnt, kockáztattak, de nem jött be a dolog, rettenetesen lemaradtak, Perez meg is kezdte a lekörözésüket.

8. kör

A rádión Leclerc szárnysérüléséről tájékoztatták a mögötte haladó Sainzot (5-6. hely), a spanyol kérte, hogy ne lassítsák le. Albon a lágyakon leggyorsabb első szektort futott.

10. kör

Gasly keményen üldözte Csout, a 3. helyre fájt a foga. Hamilton friss lágyakat vett fel, a 18. helyre ért vissza. Csou, Sainz, Norris és az alphataurisok is ugyanígy tettek.

12. kör

Verstappen, Gasly, Leclerc is slickekre váltott, a monacóinál orrkúpot is cseréltek. Alonso ezzel a 3. helyre került.

LAP 12 & 13/72 Verstappen pits again. He's switched back to slicks. Perez comes in the following lap and returns to the track in P2 Verstappen leads#DutchGP #F1 pic.twitter.com/3YKlvXgtDQ — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

13. kör

Perez is megjárta a bokszutcát, természetesen lágyakat vett fel – a 2. helyre, Verstappen mögé, Alonso elé tért vissza.

A top 10 sorrendje ekkor Verstappen, Perez, Alonso, Gasly, Sainz Csou – a többiektől eltérően közepeseken – Magnussen, Piastri, Ocon és Cunoda volt. Albon a 11. pozícióból igyekezett visszakapaszkodni a pontszerzők közé.

14. kör

Gaslyt bokszutcai gyorshajtás miatt vizsgálat alá vonták, miközben újra eleredt az eső. Albon Cunoda megelőzésével a 10. helyre került. A Mercedes-pilóták a mezőny végében autóztak, Russel rádión kétségbeesetten kérdezte, hogyan lehet az, hogy dobogós helyet kalkuláltak neki, mégis itt jár.

16. kör

Sargeant a falba csúszott a 8-as kanyarban, beküldték a biztonsági autót. Az amerikainak nem esett baja, lehajtott fejjel sétált el a roncstól.

17. kör

Russell és Stroll kereket cserélt (18-19. hely), Gasly (4.) megkapta az 5 másodperces büntetését.

18. kör

Újabb eső csak később jöhet.

LAP 18/72 📻 Red Bull Radio 📻 Perez: "Is there more rain expected?"

Engineer: "There are cells on the radar. First one 35 mins away" #DutchGP #F1 pic.twitter.com/mCkyY67Acq — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

20. kör

A pontszerzők aktuális sorrendje: Verstappen, Perez, Alonso, Gasly, Sainz, Csou, Magnussen, Albon, Ocon és Cunoda.

21-22. kör

A 21. kör végén kiment a safety car, jött az újrarajtolás. Verstappen alaposan lelassított, összehúzta maga mögött a mezőnyt, majd a 13. kanyar bejáratánál lőtt ki. Alonso Perezt, Saint Gaslyt támadta a célegyenesben, de egyikük sem járt sikerrel.

LAP 22/72 We are racing again! Verstappen leads from Perez, then it's Alonso followed by Gasly and Sainz #DutchGP #F1 pic.twitter.com/LhfAywQsZ4 — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

23. kör

Albon a célegyenesben elment Magnussen Haasa mellett, a 7. helyre lépett fel. A thai-brit pilótát a többiknél régebbi használt lágyak sem tartották vissza. Magnussent aztán Ocon is megelőzte.

26. kör

Leclerc-t előbb Hamilton, majd a mclarenes Piastri is megelőzte, a monacói a 14. helyre csúszott vissza.

27. kör

Alonso Perez nyakában, DRS-távolságon belül lihegett.

28. kör

Miután Norris megelőzte, Magnussen kikerült a top 10-ből.

29. kör

Hamilton is elment Magussen mellett (11-12. hely). Alonso „elengedte” Perez támadását, 2 másodperces követési távolságba állt be.

31. kör

Pozíciócsere a top 10-ben: Cunoda elvette a 8. helyet Csoutól.

33. kör

Hamilton felért a pontszerzők közé, miután elment a közepeseken visszaeső Csou mellett.

35. kör

LAP 35/72 Piastri is still climbing the standings. He breezes past Zhou into P11 and is now chasing down Hamilton #DutchGP #F1 pic.twitter.com/7WOWHETHID — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

36. kör

Cunodát Norris, őt pedig Hamilton kergette a 8-10. helyeken.

40. kör

Leclerc amúgy is „vezethetetlen” autója sérült lehetett, mert előbb az alfás Bottas, majd az AlphaTauri beugró újonca, Liam Lawson is megelőzte, igaz, utóbbitól vissza tudta venni a 14. helyet.

LAP 42/72 Lawson is past the Ferrari driver at Turn 11, before Leclerc opens up his DRS in the run down to Turn 1 to retake the position #DutchGP #F1 pic.twitter.com/ipWgNjXt0B — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

42. kör

Sainz új lágyakat vett fel, a 11. helyre tért vissza. A Ferrari ezt követően végleges kiállásra szólította Leclerc-t, a monacóit betolták a garázsba.

43. kör

Norris is cserélt, a 9-ből a 14. pozícióba került.

45. kör

A hosszú etapot futó Albon is kiment a bokszba, közepeseket vett fel, a 11. helyen csatlakozott a mezőnyhöz.

46-47. kör

Perez és Hamilton is kereket cserélt, a mexikói a 4., az angol a 14. lett. Gasly szintén kint járt, a időbüntetését is le kellett töltenie, így Russell elé, a 6. helyre került. Az angol próbálta támadni, de sikertelenül.

48. kör

Sainz elvette a 4. helyet a kopott gumikon haladó Cunodától.

49. kör

Alonso cserélt, a bal első lassan került fel, így Sainz eléje került.

LAP 49/72 Alonso pits but it's a slow one – problems with the front left tyre! Are his chances of a podium gone? #DutchGP #F1 pic.twitter.com/ylzwQQs2ED — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

50. kör

A vezető Verstappen is letudta utolsónak szánt cseréjét, simán az 1. helyre tudott visszaállni.

52. kör

Alonso a célegyenesben a DRS-sel magabiztosan előzte meg Sainzot. A pontszerzők sorrendje 20 körrel a vége előtt: Verstappen, Perez, Alonso, Sainz, Gasly, Russell, Cunoda, Albon, Ocon, Norris.

53. kör

Cunoda csak szenvedett a kopott gumikon, Russell után Albon, majd a kör végén Ocon is megelőzte. A japán nagyon várhatta már a kerékcserét.

55. kör

A célegyenesben Norris és Hamilton is elment Cunoda mellett. (9-10-11. hely).

56. kör

Albon simán körbeautózta barátját, Russellt, míg Hamilton az első kanyar külső ívén utasította maga mögé Noirrist.

LAP 56/72 The rain is predicted to be heavier than the downpour at the start 🌧️🌧️ This could get tense 😰 #DutchGP #F1 pic.twitter.com/CS58DE8GIR — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

57. kör

Megérkeztek az első esőcseppek, erről az esőről Verstsappennek azt mondták a rádión, hogy a korábbinál erősebb, nagyobb lehet. Hamilton Ocont is megelőzte, a 8. helyre került.

59. kör

Russell megcsúszott, Hamilton a nyakára ért.

60. kör

Gasly megelőzte Sainzot.

61. kör

Leszakadt az ég, Verstappen, Alonso és Albon nem cserélt rögtön, a többiek siettek a bokszutcába. A kör végén a holland és a spanyol is bement interekért. Ocon extrém esőgumikat vett fel.

LAP 62/72 The pits fill up with cars as the heavens open!#DutchGP #F1 pic.twitter.com/Z4cLHlPsGj — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

62. kör

Albon csak ekkor cserélt, a 8. helyre esett vissza, majd Russell azonnal meg is előzte.

63. kör

Perez kicsúszott az első kanyarban, Alonso átvette a 2. helyet. Égszakadás volt, az interek már nem tűntek elégnek.

LAP 63/72 It's so, so wet out there now 🌧️🌧️🌧️ Perez has gone straight on at Turn 1#DutchGP #F1 pic.twitter.com/B5AIAByEVo — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

64. kör

Mindkét Alfa Romeo kiszaladt az első kanyarban, Csou a falban végezte. Verstappen és Perez is kék Pirelliket vett fel, majd rögtön utána piros zászlóval szakították meg a versenyt.

A még a pályán lévők alig tudtak visszaevickélni a bokszutcába, Cunoda, Hamilton is járt a kavicságyban.

A megszakítás pillanatában Verstappen, Alonso, Gasly, Sainz, Hamilton, Perez, Norris, Russell, Albon, Piastri, Ocon, Cunoda, Stroll, Hülkenberg, Bottas, Lawson, Magnussen volt.

The worst of the rain has passed but it's still very wet out there ☔️#DutchGP #F1 pic.twitter.com/DLhzztnqtP — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

A piros zászlós megszakítás, a visszaszámolás miatt az esetleges újrarajtoláshoz az egy körrel korábbi sorrendet vették alapul: a top 10 ezek szerint Verstappen, Alonso, Perez, Gasly, Sainz, Hamilton, Norris, Russell, Albon, Piastri, Ocon, Cunoda, Stroll, Hülkenberg, Bottas, Lawson és Magnussen volt.

👀 RACE CONTROL: ORDER FOR RESTART 👀 Verstappen

Alonso

Perez

Gasly

Sainz

Hamilton

Norris

Russell

Albon

Piastri

Ocon

Tsunoda

Stroll

Hulkenberg

Bottas

Lawson

Magnussen #DutchGP #F1 pic.twitter.com/gTZfYb6rzv — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

Az eső jó 10 perc után alábbhagyott, és bár későbbre újabb zuhét jósoltak, a versenyirányítás 17.14-re kitűzte az újraindítást, azt is közölték, hogy kötelező lesz az intermediate gumik használata, valamint hogy biztonsági autós rajt lesz, a safety minimum 2 körig megy majd a mezőny előtt.

A bokszutcában a kitűzött rajtpozíción kívül állók autók előbb körbementek, hogy a megfelelő helyekre álljanak a safety car mögött.

The cars are out on track before returning to the pit lane to line up behind the Safety Car#DutchGP #F1 pic.twitter.com/G63816C8nN — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

65-66. kör

A mezőny a zöld Aston Martin mögött megtették a pályaviszonyokkal való ismerkedést szolgáló köreiket, majd a safety car bement a bokszba, Verstappen újraindította a versenyzést.

Safety Car is in and we are racing again!!! Alonso has a look down the inside at Turn 1 but Verstappen keeps the lead#DutchGP #F1 pic.twitter.com/K8rClVoiF1 — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

67. kör

Elöl nem történt pozíciócsere, de Russell elvette a 7. helyet Norristól, de a mclarenes visszavette a pozíciót. Perez bokszutcai gyorshajtás miatt 5 másodperces büntetést kapott. Russell defekttel állt ki a bokszba, Norrisszal ért össze a csatában.

71. kör

Perez Alonso nyakában lihegve igyekezett hibába kergetni a spanyolt, Hamilton Sainzot üldözte, próbálta támadni.

LAP 71/72 Verstappen is nearly three seconds ahead, Alonso second with Perez third, but the Mexican has a five-second penalty for speeding in the pit lane. Sainz and Hamilton are fighting for P5 just behind 📸#DutchGP #F1 pic.twitter.com/vZTn8OiwSk — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

72. kör/befutó

A hosszúra nyúlt, az időjárás miatt kaotikus Holland Nagydíjat Verstappen magabiztosan nyerte meg, harmadik hazai, idei 11. győzelmét aratta. A holland sorozatban kilencedik győzelmét érte el, beállítva ezzel Sebastian Vettel 2013-as rekordját.

A holland mögött Alonso, Gasly, a büntetéssel hátracsúszott Perez, Sainz, Hamilton, Norris, Albon, Piastri és Ocon zárt a pontszerző helyeken. Mögöttük Strollt, Hülkenberget, a rettenetesen nehéz debütálást túlélő Lawsont, Magnussent, Bottast, Cunodát és Russellt rangsorolták.

A világbajnokság a jövő hétvégén – szeptember 1-3. – a monzai Olasz Nagydíjjal folytatódik.