A Forma-1-es Holland Nagydíj szombati napja senkinek sem volt egyszerű, a harmadik szabadedzésen néha esett, néha sütött a nap, a délutáni időmérőn pedig vizes pályán indult a versengés, hogy a végére szinte már száraz körülmények között hajrázzanak.

A Ferrari, és különösen Charles Leclerc sokszor tűnt elveszettnek a zandvoorti aszfaltcsíkon, számtalanszor nem tudta bevenni az első kanyart, a Q3-ban pedig a 9-es kanyarban elfordulás helyett „nemes egyszerűséggel” a falnak vezette az autót. A 9. idővel zárt, csak a szintén balesetező williamses Logan Sargeantot tudta megelőzni.

„Ez egyszerűen egy nagyon nehéz hétvége. Nagyon nem tetszik, hogy bármikor, amikor beszállok az autóba, nem tudom, mire számítsak. Olyan hétvége, amikor az autó végtelenül nehezen vezethető. Az első edzéstől küszködtem az első, a 9-es és 10-es kanyarokban. Teljesen átállítottuk az autót, de ezekben a kanyarokban semmi sem segít” – magyarázta a csalódott monacói.

„A 9-es és 10-es kanyarban, amikor felengedem a féket, valamiért egyszerűen semmi tapadás nincs. Egyszerűen csak reménykedhetek, hogy a kanyarkijáraton megtapad majd, de azon a körön ez nem történt meg, szóval a falban kötöttem ki.”

Leclerc alapvetően nem érzi igazán az idei autót, de most, Zandvoortban különösen nem bízik benne.

„Idén már jó néhányszor voltak hasonló körülmények, kezdem is megszokni, hogyan kell vezetni, de az autó ezen a hétvégén egyszerűen vezethetetlen. A Forma-1-ben kulcsfontosságú, hogy tudja az ember, mire számíthat, milyen lesz a balansz a kanyarban, de pillanatnyilag fogalmam sincs, hogy épp hatalmas túlkormányzás vagy épp komoly alulkormányzottság jön majd, ez pedig nagyon-nagyon megnehezíti a dolgunkat. Nehéz hétvége, remélhetőleg a versenyünk legalább tiszta lesz.”

A Ferrarinál pénteken beszéltek arról, hogy 2024-re jelentősen áttervezik az autót, Leclerc természetesen nagyon örül ennek.

„Azt alig várom, persze előtte még be kell fejezni a ’23-as szezont. De nincs is más választásunk, mint más irányba indulni, mert a mostani autó nagyon-nagyon nehezen vezethető. Nem lehet igazán a határokig vinni. Ezen a hétvégén különösen rossz, még a megszokott balanszbizonytalanságnál is lassabbak vagyunk. Sosem lehet tudni, mi lesz, ha elmegyünk a határig. Ezt történt a Q3-as körömön is, szóval nehéz a helyzet.”