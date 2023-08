Az esős utolsó szabadedzést követően napos, szórványosan felhős időben, de nedves aszfalton, 17 Celsius-fokos levegő- és 22 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött a 2023-as Forma-1-es Holland Nagydíj kvalifikációja Zandvoortban.

A Q1 elején mindenki sietett a pályára, hogy minél előbb legyen mért köre, kicsúszások, sárga és piros zászlók veszélye miatt biztosra kellett menni. Ez persze azt is jelentette, hogy a vizes aszfalton komoly forgalomban kellett épkézláb kört összerakni.

A mezőnyt a williamses Alexander Albon „vezette fel”, ő és mindenki más is a zöld jelzésű átmeneti – intermediate – Pirelliken ment ki. A thai-brit 1:31-es körrel nyitott, de aztán igen gyorsan 1:25-re, majd 1:23-ra faragták le a többiek.

A címvédő Max Verstappen hibázott, első köre megkezdésekor kiszaladt az első kanyarban – a rádión már-már kétségbeesve panaszolta, hogy nincs tapadása, az autó mindenütt csúszkál.

Bő öt perc után a két McLaren és a két Williams állt az élen, Verstappen, Hamilton, Sainz az utolsó ötben tanyázott. Mindhárman javítottak, de Verstappen „csak” a 2. helyre tudott fellépni, majd újra mindkét McLaren az első két pozícióba került.

A pálya, pontosabban a versenyív száradásával folyamatosan javultak az idők, így mindenki kénytelen volt újra és újra nekifutni – közben a szakasz végére már eső érkezését jósolták.

A McLaren örömét kis híján elrontotta a ferraris Sainz, amikor a boksztcából a pályára visszatérve, a tükrében nem látszó Piastrit leszorította a fűre.

3 perccel a vége előtt Albon volt a leggyorsabb, Hamilton és Leclerc a kiesőzónában állt, az eső pedig rákezdett. Nem sok idő maradt a javításra. A hétszeres bajnok a 10. helyre lépett előre, a monacói egy igen rizikós kör végén a 14. idővel csúszott tovább.

Az első szakasz végén búcsúzott a két Alfa Romeo-pilóta, Csou és Bottas (16. és 19.), az alpine-os Esteban Ocon, a haasos Kevin Magnussen, valamint – nem meglepő módon – az utolsó helyen az újonc Lawson.

A Q2 kezdetére alábbhagyott az eső, itt-ott már a nap is sütött, de semmi sem garantálta, hogy így is marad, a pálya felett jöttek-mentek a felhők.

Verstappen 1:21,921-gyel állt az élre, mögötte a Perez, a Williamsek és Russell küzdött az első percekben, de a holland verhetetlennek tűnt, miután Logan Sargeant egy pillanatra első lett, a Red Bull-os azonnal egy teljes másodpercet adott neki.

4 perccel a vége előtt Perez és Sainz is a kiesőzónában volt,a mexikói friss intermediate-eken a 2. helyre ugrott, de majdnem egy másodperccel Verstappen mögött, így sorra léptek be elé a többiek. Albon megint villantott, 1. lett, aztán Piastri volt a leggyorsabb.

Az utolsó percben Hamilton és a két Ferrari-pilóta sem volt a top 10-ben. Leclerc és Sainz javított, a Mercedes angolja viszont a 13. idővel kiesett, miközben például mindkét Williams továbbjutott az utolsó szakaszba.

Búcsúzott az Aston Martin-os Lance Stroll, az alpine-os Pierre Gasly, Hamilton, az alphatauris Cunoda Juki, és a haasos Nico Hülkenberg.

Mivel a napsütésnek és a körözésnek köszönhetően igen gyorsan száradt a pálya, nagy kérdés volt, hogy neki lehet-e futni az utolsó szakasznak slickekkel, vagy ha rögtön nem is, mikor lehet érdemes váltani.

A Q3 kezdetén Leclerc, Piastri, Perez és Verstappen még intereken ment ki, a többiek a lágy keverékű – piros – száraz abroncsokat választották. Az interesek rögtön vissza is tértek a bokszba slickekért.

Négyen – Albon, Sargeant Sainz és Russell – futottak mért kört, amikor szűk négy perc után a pályafutása során első ízben Q3-ba jutó amerikai Williams-újonc a 2-es kanyarban eldobta, csúnyán összetörte az autót. Sargeantnak nem esett baja, de a Williams mentésének és a Tecpro-korlát rendbe tételének idejére előkerült a piros zászló.

8 perc 13 másodperc maradt, amikor újraindult a kvalifikáció utolsó szakasza – két mért körre volt lehetőség. Mind a kilenc autóra a lágyak kerültek. Igyekezni kellett biztonsági kört futni, mert ahogy Sargeant, más is hibázhatott még.

Az első érdemi időt Russell futotta 1:12-vel, de aztán Piastri és Norris is eléje ugrott, és Verstappen sem bírt velük, csak a 3. helyre sorolt be.

Leclerc közben igazolta, hogy miért kell minél előbb mért kört teljesíteni: a 9-es kanyart egyszerűen kiegyenesítette, a gumifalnak csapódott. Jött az újabb piros zászló. Eddigre mindenkinek volt ideje, de Perez, Albon, Alonso és Sainz hátránya nagy volt.

4 perc maradt a rajthelyek sorsának rendezésére – Perez, Albon, Alonso gyorsan ki is ment, de az első körük a gumimelegítésről szólt, nem nyomták.

Verstappen viszont már valódi gyors kört ment, a pole-ért küzdött: óriásit javítva 1:10,567-tal ugrott az élre, Norris “csak” fél másodperccel lemaradva lett a 2. A 3. helyre előbb Albon, majd Russell ugrott fel. Alonso lett az 5.

A hazai pályán zsinórban harmadszor a pole-ból induló Verstappen és üldözői vasárnap délután 15 órakor vágnak majd neki a 2023-as Forma-1-es Holland Nagydíjnak.