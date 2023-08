Esőben, szeles, hűvös időben – 14 Celsius-fokos levegő-, 18 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött meg a 2023-as Forma-1-es Holland Nagydíj 3. szabadedzése a zandvoorti pályán.

Az óra indulásakor épp elvonultak a felhők a versenyhelyszín fölül, ám a néhány perccel későbbre már újabb zuhét vártak. A világbajnok Max Verstappen nem vesztegette az időt, rögtön ki is gurult a hazai közönség elé, a Red Bullra a kék jelölésű teljes esőgumikat tettek fel.

Max and Liam get the first laps on the board #DutchGP #F1 pic.twitter.com/OMLf7GcEvY

Yep… it's definitely wet out there! 💦

A hollandot az AlphaTaurinál F1-es bemutatkozását teljesítő Liam Lawson követte, az új-zélandi ifjonc Daniel Ricciardót helyettesíti, miután az ausztrál a pénteki második edzésen kezét törte egy suta balesetben.

Verstappen nem messze Ricciardo – és Oscar Piastri – tegnapi balesetének helyszínétől megcsúszott, érintette is a korlátot, de az autó nem sérült, folytatni tudta.

The tricky conditions are catching everyone out – even the Red Bull pair 👀 #DutchGP #F1 pic.twitter.com/NEQahF1kon

Mire a mezőny bő fele kiment, egyes szakaszokon már rendesen rákezdett az eső – míg másutt sütött a nap –, Sergio Perez, Lando Norris is elhagyta a pályát. Érdekes módon a McLaren-pilóták mindketten átmeneti, zöld esőgumival köröztek.

10 perc elteltével történt az első komoly incidens: a haasos Kevin Magnussen nem volt olyan szerencsés, mint korábban Verstappen, a 3-as kanyar kijáratánál megpördült és farral a korlátnak csapódott. Előkerült a piros zászló.

Magnussen slides into the wall at the treacherous Turn 3 and the session comes to a halt #DutchGP #F1 pic.twitter.com/foQT6EmDuY

43 perc maradt, amikor újra zöldre váltott a lámpa a bokszutca kijáratánál, elsőként az Alfa Romeó-s Valtteri Bottas gurult ki intermediate-eken, de Verstappen, Lewis Hamilton sem várt sokáig, és ők is a zöld Pirelliket választották.

Az eső újra felerősödött, Charles Leclerc első mért köre végén ki is szaladt az első kanyar bukóterébe, hajszállal kerülte el, hogy megtörje a Ferrari orrát a gumifalon.

A monacói egyébként az addigi leggyorsabb kört futotta meg a kék esőgumikon, de pillanatokkal később Norris és Verstappen is eléje ugrott az intermediate-eken.

Újabb piros zászló: az Alfa Romeó-s Csou Kuan-jü a 13-as kanyarban csúszott ki, az autó elkapart a kavicságyban. Ezzel egy időben az alpine-os Pierre Gasly is megjárt a kavicsokat a 11-es kanyarban.

We go red again – this time Zhou beaches himself in the gravel just before the final corner #DutchGP #F1 pic.twitter.com/RXAqlVnydS

A körülmények percről percre változtak: eső, napsütés, újabb zuhé – igen nehéz viszonyok között kellett dolgozni. A körözés 10 perc után folytatódott, ekkor 25 perc volt hátra.

Carlos Sainz rögtön egy az egyben lemásolta csapattársa korábbi első kanyaros bakiját, ugyanúgy kiszaladt, majd a menekülőúton tért vissza a pályára.

Leclerc watches from the garage, as team mate Sainz goes off at the exact same part of the track as him #DutchGP #F1 pic.twitter.com/lbRd9M0D6J

Nem sokkal később Norris állt az élre, bő egytizeddel megjavítva Verstappen addigi legjobbját, majd csapattársa, Piastri ugrott az első helyre, hogy aztán Norris visszavegye a vezetést.

A tapadás láthatóan javult, az idők folyamatosan javultak, de a körülmények továbbra is trükkösek voltak, például Fernando Alonso, majd az alpine-os Esteban Ocon is kiszaladt az első kanyarban, utóbbi oda is verte az autó orrát a gumifalnak.

Norris goes 1.2s clear at the top of the timing screens 🔥 #DutchGP #F1 pic.twitter.com/K3IDDV3KZI

12 perccel a vége előtt újra előkerült a piros zászló, a debütáló Lawson pördült meg az utolsó kanyarban, ám végül sikerült visszatérnie a bokszutcába, így gyorsan, 3 perc múlva újra is indulhatott a munka.

Miközben Verstappen az edzés addig leggyorsabb körét rakta össze – majdnem 1 másodpercet adott Norrisnak -, Leclerc újra megjárta az első kanyar bukóterét.

Anotha one 🚩

Lawson loses it in the final corner and makes minor contact with the wall, but he spins the car back the right way and is back in the pits

The red flag comes back out, but not for long!#DutchGP #F1 pic.twitter.com/v5jG0TBCnY

