A nyári szünetet követően napos, tiszta időben – 20 Celsius-fokos levegő-, 30 fokos aszfalthőmérséklet – az első szabadedzéssel megkezdődött a 2023-as Forma-1-es világbajnokság 13. fordulója, a Holland Nagydíj az F1-be 2021-ben visszatért zandvoorti pályán.

A tengerparti dűnékre épült aszfaltcsíkra az Aston Martinokon és Alex Albon Williamsén kívül mindenki azonnal kihajtott, az autókra a kemény és a közepes keverékű Pirellik kerültek fel. A pálya elhelyezkedéséből adódóan az aszfaltcsík szélsőségesen poros, homokos volt, ami elsőre gyenge tapadást, későbbre viszont komoly javulást ígért.

Max Verstappen is straight into top spot early in FP1

Az első körök után – természetesen – a hazai hős, a harmadik bajnoki címe felé tartó Max Verstappen állt az élre a fehér abroncsokon, mögötte a mercedeses George Russel, majd Red Bull-os holland csapattársa, Sergio Perez állt az élen. A már említett, idén sokszor remeklő Albon is villantott, a 3. helyre ugrott fel.

Verstsappen megfoghatatlannak tűnt, újra és újra javítani tudott, így, bár mások is gyorsultak, senki nem került fél másodpercnél közelebb hozzá.

Az első komolyabb hiba, incidens Fernando Alonso nevéhez kötődött, a spanyol nagyjából „félidőben” a 11-es kanyarban – már-már sikánban – kiegyenesítette a pályát, a kavicságyon áthajtva tért vissza a pályára. Szerencséjére Zandvoortban a kavicságyakat gyantával rögzítik, így nem volt esély az elakadásra, ahogy az aszfaltcsíkra is igen kevés kő került.

Ekkor – igaz, elsőként már a lágyakon – a williamses újonc, Logan Sargeant állt az élen. Nem sokáig, ahogy mások is felvették a piros Pirelliket, Perez ugrott az első helyre, hogy aztán Albon is mindössze 8 ezreddel lemaradva lépjen előre a mexikói mögé.

Érdekes módon a Williamsek azt követően is jó ideig a 2-3. helyen maradtak, hogy a többi autóra is felkerült a lágy keverék. Mögéjük az Alpine párosa zárkózott fel.

19 perccel a vége előtt a haasos Nico Hülkenberg a 13-as kanyarban kicsúszott, az autó első szárnyát megtörte a gumifalon, nem tudta folytatni, előkerült a piros zászló.

