Mint arról korábban beszámoltunk, Daniel Ricciardónak ki kell hagynia a hétvégi Forma-1-es Holland Nagydíjat, a nemrégiben visszatért ausztrál helyén pedig a Red Bull neveltje, Liam Lawson folytatja a hétvégét az AlphaTaurinál:

A váratlan versenyzőcserére azután kerül sor, hogy Ricciardo nem úszta meg sértetlenül a második szabadedzésen elszenvedett balesetét, melynek során honfitársa, Oscar Piastri autóját elkerülve csapódott a falnak. A 34 éves ausztrál a fallal való találkozást megelőzően azonban nem engedte el a kormányát, így rögtön fájlalni kezdte a kezét, és ahogy a kórházi vizsgálatok során kiderült, eltört a bal kézközépcsontja.

Ricciardo szempontjából erősen kérdéses, részt vehet-e a jövő hétvégi Olasz Nagydíjon, de főnöke azt sem zárta ki, hogy meg is kell operálni az ausztrált. „Rossz, hogy nem versenyezhet” – nyilatkozta Franz Tost a Viaplaynek, amit a RacingNews365.com szemlézett. „Meglátjuk, mi lesz majd Monzával, de lehet, hogy meg kell műteni. Az orvosok a következő napokban fognak dönteni erről.”

A nasty moment for our Aussie pair during FP2

Daniel Ricciardo is being checked at the local hospital after the collision#DutchGP #F1 pic.twitter.com/RXdiSBLbtx

