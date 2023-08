Enyhén borult időben, de a kora délutánival nagyjából megegyező hőmérséklet – 19 Celsius-fokos levegő, 32 fokos aszfalt – mellett indult a 2023-as Forma-1-es Holland Nagydíj a tengerparti Zandvoortban.

Ahogy az első gyakorláson, ezúttal is mindenki a kemény vagy a közepes keverékű abroncsokat választotta a 4,2 km-es aszfaltcsíkra a korai körökre.

Az „első körben” leggyorsabb Max Verstappen hamar bajba keveredett, öt perc után hátulról kis híján ráfutott az egyik lassan poroszkáló Haasra – hatalmas csalódás lett volna a telt házas holland közönségnek, ha a hazai szupersztár balesetbe keveredik.

Uh oh, traffic drama in Zandvoort! 😱 Nico Hulkenberg finds himself in the way of a charging Max Verstappen 😬#DutchGP #F1 pic.twitter.com/7toN0DXpoX — Formula 1 (@F1) August 25, 2023

Bár a sűrű forgalom sokakat hátráltatott, Verstappen első úgy-ahogy tiszta körén az élre is állt.

10 perc telt el, amikor a mezőny mindkét ausztrálja, a mclarenes Oscar Piastri és az alphatauris Daniel Ricciardo is falba állt a 3-as kanyarban.

🚩 RED FLAG 🚩 Piastri and Ricciardo are stopped by the barriers on the banking! #DutchGP #F1 pic.twitter.com/ZO4e6ntCM5 — Formula 1 (@F1) August 25, 2023

Az újonc simán elmérte, a megcsúszást pedig a fal felé történő ellenkormányzással akarta ellensúlyozni, úgy ment a Tecprónak, míg a kicsit később érkező veterán magasan szerette volna venni a döntött kanyart, későn észlelte a papaja autót, nem tudott időben megállni, a korlát „segített neki”. Mindkét autón sérült az első szárny és az első felfüggesztés is, nem tudták folytatni. Természetesen azonnal előkerült a piros zászló – az óra viszont ketyegett tovább.

Ricciardo az eset után fájlalta az egyik kezét-csuklóját – nem engedte el időben a kormányt –, a pálya orvosi központjába, majd onnan “kinti” kórházba is elvitték.

A McLarent és az AlphaTaurit viszonylag gyorsan kiemelték, de a korlátokat is igazítani kellett, így több mint 10 perc után folytatódhatott csak a körözés.

FP2 is back under way 🟢 Just over 35 minutes remain in the session! #DutchGP #F1 pic.twitter.com/d6gP7BkwFP — Formula 1 (@F1) August 25, 2023

Az újraindulást követően a Red Bull és a Mercedes párosa állt az első négy helyen, de a Williamsek rögtön felugrottak az 1. és 3. helyre. Az eredetileg igen poros, „zöld” pálya tapadása pillanatról pillanatra javult, a sorrend folyamatosan változott, ahogy a lágy gumira váltott autók körbeértek.

A különbségek elképesztően kicsik voltak: a 2. és 13. hely között csak fél másodperc volt, a 6. és 9. helyet 13 ezredmásodperc(!) fogta össze.

Lando Norris is our fastest driver in FP2 thus far with a lap time of 1:11.330 ⏱️ Home hero Max Verstappen sits in P2 👀#DutchGP #F1 pic.twitter.com/OOuWZ1ndb5 — Formula 1 (@F1) August 25, 2023

Féltávnál a nagy nyertes a McLaren talpon maradt versenyzője, Lando Norris volt, a fiatal angol Verstappennek is bő kéttizedet adva volt az első. A holland a rádión az autó furcsa viselkedésére panaszkodott, a közvetítésben is látható volt, hogy a far néha instabil, a saját feje után megy, kitör. Albon hajszállal maradt el a Red Bull-os világbajnoktól.

35 perc után, Fernando Alonso és Verstappen első gyakorlásos bakija után a ferraris Carlos Sainz is megtalálta a 11-es kanyar kavicságyát, a spanyol is átvágta a kvázisikánt. A maranellói csapat autói alapvetően nem tűntek valami versenyképesnek.

A lágy gumis adok-kapok után a csapatok áttértek a hosszabb etapokra, melyek során szintén egész erősnek tűnt a McLaren Norrisszal, de Verstappen jobbnak látszott.

A Ferrari nem túl jó vezethetőségét húzta alá, hogy Sainz az utolsó percben az utolsó kanyarban is megjárta a kavicságyat.

Az élen végül a mclarenes Norris, az első tízben végül nyolc különböző csapat autója zárt – egy Williams például a 3. helyen -, ami a izgalmas, szoros hétvégével kecsegtet, talán épp otthon nem lesz adott Verstappen győzelme.

A hétvége szombaton 11.30-kor folytatódik a harmadik, utolsó szabadedzéssel, a már tétre menő időmérő 15 órakor kezdődik.