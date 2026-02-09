Magyar idő szerint február 9-én hajnalban, az amerikaifutball ünnepére, a Super Bowl negyedik negyedére ígérte, hogyan is fog kinézni első Forma-1-es autójuk. Mint emlékezetes, Sergio Perez és Valtteri Bottas a barcelonai kilométereket egy olyan versenygéppel teljesítette, mely teljesen fekete volt, a Cadillac hatalmas emblémáján kívül pedig csak nevek szerepeltek az orrkúpon.

A végső fényezés bemutatását szándékosan az amerikaiak százmilliói által követett eseményre időzítették. Míg a játék San Franciscó-ban zajlott, addig a Cadillac New Yorkban, a Times Square-en felállított egy üvegkonténert, melynek falai a megfelelő időben átlátszóvá váltak, így látható lett a versenygép. Maga a mintázat a színhasználatot illetően nem túl izgalmas, az azonban igen, hogy az autó két oldala ellentétes festést kapott.

A Cadillac autóját február 11-13. között láthatjuk akcióban az első bahreini teszten.

