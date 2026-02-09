Ugyan a Forma-1 mezőnye – a távol maradó Williams kivételével – már túl van az első előszezoni teszten (hivatalosan csak „bejáratási héten”), néhány csapat későre, a második, 11-én, azaz szerdán Bahreinben kezdődő második teszt előttre hagyta a 2026-os autóbemutatóját.

Közéjük tartozik a McLaren is, mely ugyan Barcelonában már két és fél napot hajtotta az ideiglenes fényezésbe bújtatott MCL40-est, teljes egészében csak ma – fél nappal a Cadillac Super Bowl-os bemutatkozása után – mutatta meg online, Bahreinből közvetített streamen.

Az elmúlt két szezonban konstruktőri bajnok, tavaly Lando Norrisnak első világbajnoki címét is hozó wokingi csapat járgányának formáját már láthattuk, az az új szabálycsomagnak megfelelően alaposan meg is változott – rövidebb, keskenyebb lett –, a fényezés terén maradt az elmúlt években megszokott papaja-fekete kombináció és minta, inkább apró módosításokról van csak szó, egy kicsit több lett a papaja. A bemutatón a vezérigazgató Zak Brown és a pilóták is arról beszéltek, hogy felesleges valamin változtatni, ha az “működik”.

Kattints a képre, galéria nyílik!

7 fotó

MCL40 is giving main character energy 👑#McLarenF1 pic.twitter.com/hjLuiQQtPZ — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 9, 2026

A McLaren továbbra is a “motortrükkös” Mercedes erőforrásaival versenyez, így ha nem zárják be valahogy a kiskaput az idény előtt, legalábbis a hajtás tekintetében a jobbk közé tartozik majd a címvédő csapat.

Immár csak az Aston Martin idei modelljét nem leplezték le teljes egészében, az ma este 8-kor következik, ha a korábbi 2026-os F1-es bemutatókra vagy kíváncsi, ide kattints!