Az Uber Japánban elindította az Uber Drift nevű, limitált ideig elérhető szolgáltatását, amely elsőre úgy hangzik, mintha valaki túl sokszor nézte volna meg a Tokiói hajszát. A program lényege, hogy a turisták a japán autós kultúra egyik legismertebb és leglátványosabb műfaját, a driftet élhetik át testközelből, méghozzá profi pilóták mellett, pályakörülmények között.

A csomag nem egyszerű transzfer: a résztvevőket prémium Uber-autók veszik fel tokiói szállásuknál, majd a Chiba prefektúrában található Mobara Twin Circuit versenypályára viszik őket. A helyszínen nagyjából másfél órás pályaprogram várja a vendégeket, akik az anyósülésről tapasztalhatják meg, milyen az, amikor egy erre épített japán sportautó keresztben, füstölő gumikkal fordul el a kanyarban.

A volán mögött Formula Drift-licenccel rendelkező profi pilóták ülnek, az autók pedig nem véletlenül dobogtatják meg a JDM-rajongók szívét. A programban olyan, a driftkultúrához szorosan kötődő típusok szerepelnek, mint a Nissan Silvia S15 és a Nissan 180SX, természetesen nem gyári állapotban, hanem csapatásra felkészítve.

Az Uber szerint a cél az volt, hogy a japán driftkultúrát biztonságos, könnyen foglalható, mégis autentikus élménnyé alakítsák. A drift ugyan mára világszerte ismert motorsportág, de gyökerei Japánba nyúlnak vissza, és sok külföldi autórajongó számára régóta vágyott élmény, hogy ne csak videókon vagy számítógépes játékokban lássa, hanem valóban át is élje.

A helyszínválasztás sem véletlen. A Mobara Twin Circuit a japán driftesek körében ismert és kedvelt pálya, technikás kanyarjaival ideális terep a látványos keresztbecsúszásokhoz. A programban tandem drift is szerepelhet, amikor két autó egymáshoz nagyon közel, összehangolt mozgással csúszik végig a pályán.

Az Uber Drift június 3. és július 1. között érhető el Tokióban. A program ára 30 ezer jen, ami nagyjából 57-58 ezer forintnak felel meg. Egy csoportban egy-négy fő vehet részt, a férőhelyek száma viszont erősen korlátozott: naponta mindössze négy csoportot fogadnak.

Ez tehát nem klasszikus fuvar, hanem inkább egy gondosan csomagolt, autórajongóknak szánt japán élményprogram.