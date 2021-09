Már csak azért is különlegesen magas vágy leng körül egy Nissan Silviát, mert Japánon kívül csak kevés piacon forgalmazták. Emellett viszont vezethetősége és a benne rejlő tuning potenciál is növeli az értékét és a keresettségét, ritkaságát pedig épp az emiatt való jelentős fogyása jelenti. Szétfaragják, elhasználják, összetörik. A gyári Silvia ritkább, mint az érintetlen Calibra, ebből a verzióból pedig nem gondoltuk, hogy valaha látunk még egyet.

A Nissan legendává érett közepes sportkupéja összesen hét szériát élt meg. És mind a hétből alaposan kimaradtunk, miután a legtöbb csak japán belpiacos modellként létezett. Egészen 2002-ig készült, az S15 gyártását ekkor fejezték be és a 60-as évek közepétől létező széria utód nélkül végezte. Ritka, de nem nehéz találni belőle, viszont a szép S13 és S14-ek is 5-6 millió forintot érnek, a tuningoltak még többet.

A gyári tuningos kiadások értéke csillagászati, és szökőévente bukkan csak fel belőle, úgy tűnik, ez most épp egy olyan év. Mert itt egy brutálisan ritka Nissan 200SX 270R, ami még azok az autóőrültek nyálelválasztását is beindítja, akik nem Gran Turismo videójátékokon nőttek fel. Akik igen, azoknak ez most egy különösen nehéz pillanat lehet.

Az S14-es sorozat önmagában is az autótörténelem egy gyönyörű pillanata. Az 1993-1998 között készült széria formára és technikai tartalomra is maga a 90-es évek. Kétféle orral létezik – Zenki és Kouki -, facelift előtti és facelift utáni kivitelben. A gömbölyű orrú az előtti, a szigorúbb az utáni, lehetetlen megmondani, melyik néz ki jobban.

Ezeken a fotókon, amik a Collecting Cars árverési oldalra kerültek fel, egy facelift előtti modell látható, de igazán az oldalán végighúzódó matrica árul el róla rengeteget. A Silvia, vagy 200Sx motorterében egy 2,0 literes turbós benzinmotor dolgozik hosszában és a hátsó kerekeket hajtja. Gyárilag 220 lóerős teljesítményre állították be, a 270R-ben viszont 270 lóerőre húzták fel.

Ez volt a Skyline GT-R-ből készült 400 lóerős 400R kistestvére, nem kevesebb mókafaktorral. A Nismo alkatrészeivel tuningolták a motort, új intercoolert kapott, nagyobbra cserélték a levegő csöveit, kicserélték a piros szelepfedelet kékre és a motor teljesítményét optimalizálták. Nismo alkatrészekkel keményítettek a futóművön, szintén erősebb fékbetéteket kapott, de igyekeztek megtartani az autó harmonikus karakterét, ennél több erő hátsókerékre már nem lett volna túl szórakoztató a 90-es években.

Karosszériaelemeit is kicserélték, körben hosszabb toldatokat kapott, de a 270R-t nem ültették le, a hétköznapi használatot is szem előtt tartották. A matrica is egyedi rajta, ahogy a hátsó légterelő, ezeket sajnos sokan másolták, így több replikával lehet összefutni a hirdetésekben. Eredetileg viszont csak 30 darab készült, mind fekete és 17 colos felnik vannak rajtuk, ez a 29. elkészült darab.

120 000 kilométerrel az órájában azt sugallja, hogy ezt a sportautót bizony használták. Idén cseréltek benne olajat és szűrőket, jelenleg pedig Hong Kongban várja új tulajdonosát. Még három nap van hátra a licitből és most 13 millió forintnak megfelelő összeget adnának érte.