A helyi fauna nem egyszer belezavart már a Forma-1-es hétvégékbe, előkóválygó hüllők, elütött madarak, rágcsálók, egyéb állatok okoztak fennakadást, akár egyenesen károkat az autókban.

Montrealban sokszor tévedtek már a pályára mormoták, emlékezetes, hogy a legutóbbi Kanadai Nagydíj első és egyetlen szabadedzésén is elütött egy szerencsétlen rágcsálót a williamses Alex Albon.

Az állatgázolás azon a hétvégén is feladta a leckét, a thai-brit pilóta nem is vett részt a sprintkvalifikáción, de mint utólag kiderült, a mormota sokkal komolyabb szinten vetette vissza a brit csapat fejlesztési programját, a korlátozott gyártókapacitás mellett a frissítések helyett a pótlásokra kellett koncentrálniuk Grove-ban.

„Az a pénteki gázolás igen drága gázolásnak bizonyult. Kicsinálta a padlólemezt, az első szárnyat, a hátsó szárnyat, a sebességváltó és az erőforrás egyes részeit is. Szóval nagyon költséges volt, miközben minket is köt a kiadási plafon” – magyarázta a csapat oldalán megjelent videóban a főnök, James Vowles.

A Williams eleve „túlsúlyos” autóval kezdte az idényt, a patinás csapat az európai szakasz kezdetére ütemezett egy fejlesztési csomagot, ám a montreali incidens miatt ennek gyártása elnapolódott.

„A kiadási plafon mellett egyszerűen nem lehet a kívánt ütemben szállítani a fejlesztéseket. Nem lehet karcsúsítani az autót. Az ilyen, már az adott hétvégén is jelentős incidensek komoly hátrányt jelentenek. Megvolt a tervünk a fejlesztésre, jönne új első szárny, később padlólemez is, de most, a baleset folyományaként a Monacóra szánt pótalkatrészek élveznek elsőbbséget, mert ott lehet a legdurvább kiesési ráta, és oda egyszerűen nem lehet pótalkatrészek nélkül érkezni” – folytatta.

Vowles hozzátette, hogy a fentiek fényében a Williams jelenleg három programot futtat párhozamosan: az első a monacói pótalkatrészek elkészítése, a második a közeljövőre tervezett frissítések mihamarabbi legyártása, a harmadik pedig a nyári szünet utánra, augusztus végére szánt fejlesztések tervezése és elkészítése.

Az F1 történetének harmadik legeredményesebb alakulata 2025-ben – annak ellenére, hogy állításuk szerint már a szezon elejétől 2026-ra koncentráltak – a konstruktőri bajnokság 5. helyén zárt, ugyanakkor idén messze elmaradtak a nagy felkészülés kapcsán adódott elvárásoktól – az istálló öt forduló után 7 pontocskájával csak a 7., mindössze a félig-meddig új Audit, a vadonatúj Cadillacet és az új, hondás érát katasztrofálisan kezdő Aston Martint előzi.