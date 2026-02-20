Hiába szerezték meg Adrian Newey-t, hiába vált ezzel valóra Fernando Alonso álma, hogy egyszer ő is a sztártervező által megálmodott F1-es autót vezessen, mostanra igazi rémálommá kezd válni az Aston Martin 2026-os felkészülése.

Alonso a 2015-17 közötti szezonokban a McLarennél egyszer már kimondottan traumatikus és frusztráló időszakot élt meg, amikor a Honda nem tudott versenyképes, sőt, egyszerűen megbízható erőforrást gyártani – tegyük hozzá, a csapat nyilatkozatai ellenére maga az autó sem volt jó konstrukció –, és most úgy tűnik, a történelem ismétli önmagát.

Az Aston Martin az idei évre kizárólagos partnerként szerződött a Hondával, ám az AMR26-os összeszerelése, az erőforrás integrálása miatt az első teszten (hivatalosan „bejáratási hét”) a háromból csak egyetlen nap érdemi futás jutott nekik, a múlt heti bahreini teszten is műszaki problémák hátráltatták őket, feleannyit futottak, mint az élmenők, ráadásul 4-4,5 másodperces tempóhátránnyal, és most, a szerdán kezdődött utolsó előszezoni teszten is legalább annyit volt az autó a garázsban, mint a szahíri aszfaltcsíkon.

Fernando's out of the car and making his way back to the pits on foot #F1 #F1Testing pic.twitter.com/bKsUsurSgY — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

Alonso csütörtökön túlmelegedési probléma miatt hagyta ki a délután nagy részét – pedig az autó motorborításán már eleve nagy szellőző került –, mostanra pedig megérkezett a hivatalos megerősítés is: akkora a baj, hogy az előszezon zárónapján már csak korlátozott etapokat futhat az Aston Martin.

A Honda maga jelentette be, hogy baj van. „A tegnapi, Fernando Alonsóval végzett futások során akkumulátorproblémákra derült fény, melyek hátrányosan befolyásolták a tervezett tesztprogramot. Azóta ellenőrzéseket végeztünk a Honda szakurai motorgyárában (HRC – Honda Racing Company), ezek alapján, valamint a pótalkatrészek hiánya miatt a mai (pénteki – a szerk.) programot rövid etapokra korlátoztuk” – írták.

A statement from Honda. pic.twitter.com/egCYXubyFF — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) February 20, 2026

A kétszeres világbajnok aktuális szerződése idén fut ki, gyanítjuk, hogy a nyáron már 45. születésnapját ünneplő spanyol egy mezőny végi küszködős szezonkezdet után nem fog hosszabbítani.