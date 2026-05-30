Balesetet szenvedett egy rabszállító autó és kísérőautója Kiskunhalason pénteken délután- közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP).

Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, az elsődleges adatok alapján könnyű sérüléssel és anyagi kárral járó szolgálati baleset történt péntek délután. Hozzátette: a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kis rabszállítója Kiskunhalas belterületén közlekedett, amikor haladása során hirtelen fékezni kényszerült, ezért a szállítást biztosító kísérőautó hátulról nekiütközött.

A baleset következtében a rabszállítóban utazó büntetés-végrehajtási személyzet közül ketten, illetve egy fogvatartott könnyebben megsérült, sérülésük csekély foka miatt a helyszínen ellátást nem igényeltek – tette hozzá.

A kísérőautóban utazó egyik kollégát azonban kórházba szállították a mentőszolgálat kiérkező munkatársai további vizsgálatok elvégzése céljából. Az ilyenkor életbe lépő szakmai protokoll alapján a felügyelők a segítségnyújtás mellett biztosították a helyszínt a rendőrség kiérkezéséig, majd a fogvatartottakat az intézetbe visszaszállították.