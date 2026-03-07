Helyi idő szerint 16 órakor, napos, enyhe őszi időben – 21 Celsius-fokos levegő-, 37 fokos aszfalthőmérséklet – megkezdődött a 2026-os Forma-1-es világbajnokság első időmérője, az Ausztrál Nagydíj kvalifikációja a 14 kanyaros, 5278 méter hosszú melbourne-i Albert Park pályán.

A három szabadedzésen három különböző csapat pilótái voltak a leggyorsabbak, az első gyakorláson a ferraris Charles Leclerc, a másodikon a McLaren hazai versenyzője, Oscar Piastri, szombat kora délután pedig a mercedeses George Russell zárt az élen, méghozzá jelentős, hattizedes előnnyel.

Az utolsó gyakorláson csapattársa, Kimi Antonelli alaposan összetörte a W17-est, kétséges volt, hogy sikerül-e újjáépíteni az autót, részt vehet-e a Q1-ben.

Ha már Q1: miután Cadillac 11. csapatként való beszállásával a mezőny 20-ról 22 fősre nőtt, változtak a kvalifikáció szabályai: az első és második fordulóban 5-5 helyett a 6-6 leglassabb versenyző búcsúzik, míg a top 10-es helyosztót 12-ről 13 percesre bővítették.

Q1

Az első, 18 perces, várhatóan igen forgalmas szakaszra elsőként az audis Nico Hülkenberg gurult ki, de gyorsan követték mások is.

🟢 Q1 IS GOOO! 🟢 Nico Hulkenberg continues this weekend's Audi tradition of leading the field out of the pits! 👀#F1 #AusGP pic.twitter.com/XlR1VXDipG — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

A rögtön a lágyakon kezdő német az első gyors körét feladta, Alex Albon 1:21,802 kezdte az eredményeket, de érkeztek a többiek is. Egy pillanatig a Racing Bulls-os újonc, Arvid Lindblad vezetett, Hülkenberg felugrott a 2. helye, a mclarenes címvédő Lando Norris csak mögéje ért oda, Piastri viszont az élre ugrott, ám Bortoleto a másik Audival nála is gyorsabb volt.

Russell megint nagy előnnyel fogta meg az első pozíciót, 655 ezredet adott a brazilnak.

Max Verstappen több mint 8 perc után futott csak ki a Red Bull garázsából, hiába: a mért köre megkezdésekor, az első kanyarban fékhiba miatt egyenesen beesett a kavicságyba. A hollandnak nem esett baja, de a kvalifikációja véget ért, mielőtt elkezdődött volna.

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! 😳



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Azonnal előkerült a piros zászló, ami jó hír volt Antonellinek, akinek autóját még szerelgették. Sikerült is az újjáépítés, már 2 perccel a tervezett újraindítás előtt várta, hogy besorolhasson a bokszutca gyors sávjába, ahol mások már sorban álltak.

Hét és fél perc maradt arra, hogy újabb gyors köröket fussanak a pilóták – a mezőnyt Norris vezette fel.

Mivel Verstappen kiesett, a williamses Carlos Sainz és az Aston Martin-os Lance Stroll pedig műszaki hiba miatt nem is futott, csak három hely sorsa volt kérdéses – a hajrá előtt Antonelli és a Cadillac-pilóták voltak a kiesőzónában.

📻 "Thank you guys, you're the best" Kimi Antonelli is through into Q2, with a time fast enough for P6 in the first part of Qualifying! 👏#F1 #AusGP pic.twitter.com/qqnf2TKT9r — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

A kint lévők közül Hamilton javított elsőként, az élre ugrott, de nem sokáig maradt ott, előbb Piastri, majd Russell lett a leggyorsabb. A Mercedes olasz ifjonca első nekifutásra a 4. lett.

A leintésnél a két cadillaces, Valtteri Bottas és Sergio Perez, valamint az utolsó pillanatban az alpine-os Franco Colapinto által „kitolt” Fernando Alonso búcsúzott az idő nélküli Vertstappen, Sainz és Stroll mellett.

Q2

A 15 perces Q2 kezdetén Hamilton vezette ki a mezőnyt a bokszutcából – a hétszeres világbajnok az első mért körébe belerontott, így csapattársa, Leclerc volt, aki 1:20,088-cal állította nem túl magasra a mércét.

🟢 UNDERWAY FOR Q2 🟢 It's time for the second part of Qualifying here at Albert Park! 😮‍💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/2DxFfGp643 — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Antonelli 1:19,604-gyel emelte a tétet, Russell pedig még tovább javított, már 1:19 alatti kört (1:18,934), amire sem Norrisnak, sem Piastrinak, sem Hadjarnak nem volt válasza, 6-7 tizeddel voltak lassabbak.

Mercedes showing what they can do with seven minutes left on the Q2 clock! 👀 P1 – Russell ➡️ 1:18.934

P2 – Antonelli ➡️ +0.670#F1 #AusGP pic.twitter.com/ryKkSXKh0F — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Hamilton az első etapján nem hozott mért kört, az autót viszont szúrópróbaszerűen megmérték az FIA szakemberei, amikor visszatért a bokszutcába.

Bő öt perccel a vége előtt jött a második hullám, a kieső helyeken ekkor a két Alpine, a haasos Oliver Bearman, a williamses Alex Albon, az audis Hülkenberg és Hamilton állt.

Hamilton elsőre a 6. helyre lépett fel, Antonelli, Piastri hajszálnyit javított a saját korábbi idején, de nem sokkal kerültek közelebb Russellhez, Norris pedig majdnem egy másodperccel volt lassabb mercedeses honfitársánál.

Gabi Bortoleto stops in the pit entry! 🟡 He may not be able to take part in Q3 😱#F1 #AusGP pic.twitter.com/bXmUCTaf32 — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Leclerc a leintés előtt 1:19,357-tel a 2. helyre ugrott, Gabriel Bortoleto az utolsó pillanatban „becsúszott” a top 10-be, ám utána egyszerűen már nem ért vissza a garázsba, az Audi hajtás nélkül gurult az oda vezető úton, majd megállt. A kanyarból, vakon érkező Lindblad kis híján rá is futott hátulról. Az R26-ost nem sikerült életre kelteni, a marshalok tolták félre, a brazil nem mehetett tovább a Q3-ba – óriási pech az Audinak.

A hat leglassabb Hülkenberg, a Haas-páros, Bearman és Esteban Ocon, az alpine-os Pierre Gasly és Franco Colapinto, illetve az általuk közrefogott williamses Alex Albon lett.

Q3

A 13 percesre bővített, de kilencfősre zsugorodott finálét Piastri indította, mögötte hatan mentek ki rögtön, Hadjar és Norris tovább maradt a garázsban.

A Mercedesnél csúnya hibát követtek el: a Antonelli autójának oldaldobozaiban benne felejtették a hűtőbetéteket, melyek aztán a pályán estek ki. Az egyik az első kanyar kavicságyában landolt, a másik viszont a versenyíven maradt, Lando Norris rá is hajtott, apró, éles törmelékkel borítva be az aszfaltot. Előkerült a piros zászló.

🔴 RED FLAG 🔴 Lando Norris collides with a cooling device on the track, which seemingly fell from Kimi Antonelli's Mercedes There's debris to be cleared up at Turn 2#F1 #AusGP pic.twitter.com/99zKjfi3Zh — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Egyedül Piastri futott mért időt, de az övé is csak 1:30-as töltőkör volt.

A takarítás után 9 perc 47 másodperc maradt a vasárnapi rajtrács első tíz helyének elosztására.

Az újabb nekifutásra Antonelli vezette ki a többieket, a sor végén Norris volt, akinek első szárnyát hosszasan vizsgálták a McLaren szerelői. A Racing Bulls versenyzői kivártak.

Az olasz a 3-as kanyarban hibázott, érintette a kavicságyat, de folytatni tudta. Russell köre tiszta volt, 1:19,084-et hozott. Hadjar hattizeddel volt gyengébb, Piastri és a ferrarisok még rosszabbat futottak, Norris viszont a 2. helyig jutott, de az ő hátránya is 521 ezred lett.

Five minutes to go in Q3! 💪 Here is your current Top Five… 👇 1. Russell ➡️ 1:19.084

2. Norris ➡️ +0.521

3. Hadjar ➡️ +0.541 📸

4. Leclerc ➡️ +1.160

5. Piastri ➡️ +1.238#F1 #AusGP pic.twitter.com/I8S4MpPjAz — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Antonelli az elrontott próbálkozás után a többiektől eltérő ütemben, üres pályára futott ki újra, hogy végre mért kört teljesítsen. Nem sokkal később Russell és az addig a garázsban álló Racing Bullsok is kimentek.

Antonelli 1:18,811-gyel az élre állt, de Russell gyorsabb volt, 1:18,518-at tudott.

A 3. helyet előbb Piastri, utána Leclerc, majd Hadjar vette át, Norris a 6., Hamilton csak a 7. lett, a sort a Racing Bulls-osok zárták Liam Lawson, Arvid Lindblad sorrendben.

A 2026-os Forma-1-es világbajnokság első versenye, az Ausztrál Nagydíj magyar idő szerint vasárnap hajnali 5 órakor kezdődik.