Azok után, hogy az időmérőn műszaki hiba miatt nem tudott mért kört megtenni, a 20. helyről kellett rajtolnia Max Verstappennek a szezonnyitó Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon. A holland vasárnapi teljesítményét nagy mentésként is fel lehetne fogni, hiszen a hatodik helyen intették le, a négyszeres világbajnok mégsem élvezte a melbourne-i autózást.

“Nem, nem igazán” – válaszolta a Sky Sports kérdésére, mely azt firtatta, élvezte-e a futamot a nap versenyzőjének is megválasztott Verstappen. “Az előzések mókásak voltak, de olyan autókkal versenyeztem, melyek 2 másodperccel lassabbak.”

“Számomra ez a forgalom kikerüléséről szólt. Furán hangozhat, de így látom. Ez nem igazán tisztességes csatázás, csupán próbálok a lehető legtisztábban átvágni a mezőnyön, és próbálok a ritmusomban autózni a középmezőny megelőzése után.”

A Red Bull állva maradt pilótája volt az utolsó, akit nem körözött le a győztes George Russell a Mercedesszel. Tempója azonban így is jócskán elmaradt az élmenőkétől. “Túl nagy volt a gumikopásunk, nagyon szemcsésedtek az abroncsok. Ez eléggé kihatott a versenyre. Azt gondoltuk, a kemény gumi majd jobb lesz, de sajnos ez a keverék nem működött ma” – magyarázta Verstappen.

“A Mercedes mindenütt gyors. A McLarent nem tudom. Bahreinben [a teszten – a szerk.] gyorsak voltak, nehéz megmondani [az erősorrendet]. Pályáról pályára kell látnunk, de végső soron nem számít, hogy harmadik vagy negyedik leggyorsabb az ember, mert az első helyre célzunk.”

“Bízom abban, hogy a szezon során be tudjuk hozni a lemaradásunkat, mert jelenleg jelentős a különbség” – magyarázta a holland.