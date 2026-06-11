A Forma-1-ben 2001-ben bemutatkozott, 2005-ben és 2006-ban a Renault-val bajnoki címet nyerő Fernando Alonso idén nyáron már 45. születésnapját ünnepli, friss apuka is, így annak ellenére, hogy korábban arról beszélt, ha idén rossz autót kap az Aston Martintól, tovább is marad építkezni, most a Barcelona-katalóniai Nagydíj csütörtöki sajtónapján arra utalt, hogy 2026 végén befejezi az F1-es pályafutását.

„Különleges hétvége lesz ez, valószínűleg az utolsó barcelonai F1-es futamom, szóval szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Igyekszem majd élvezni a hétvégét. Nem leszek versenyképes, az időmérőn sem leszek ott sokáig, a futamon azért remélhetően igen, de ott sem a kívánt tempóval” – mondta a Monacóban mások büntetéseit követően végül a 10., utolsó pontszerző helyre előrelépő spanyol.

„De szeretném, ha így is mindenki élvezné a hétvégét. Mindig ünnepet jelentett, amikor az emberek eljönnek Barcelonába, ahogy most, a 23. spanyol nagydíjamon is, eddig mindegyik varázslatos volt, ez is legyen az!” – folytatta.

A barcelonai verseny idén már a Barcelona-katalóniai Nagydíj névre hallgat, de éppen azért, mert 2026-ban vár még egy hazai verseny Alonsóra: szeptemberben Spanyol Nagydíj néven a Madridban épülő utcai pályán, a Madringen lép pályára az F1-es mezőny.