Nagyratörő tervekkel érkezett meg a Forma–1-be az Audi gyári csapata, az ingolstadtiak projektje pedig fontos mérföldkőhöz érkezett azzal, hogy bemutatták első F1-es autójukat, az R26-ot – pontosabban annak a festését.

A Sauber helyét átvéve a német márka nem kisebb célt tűzött ki, mint azt, hogy 2030-ra világbajnoki aspiránssá lépjen elő, mindazonáltal – mint azt például a Toyota 2000-es évekbeli példájából jól tudjuk – a gyártói jelenlét nem feltétlenül a siker záloga. A sztereotípiáknak olyan nagy múltú szakemberek leigazolásával próbáltak elébe menni, mint Jonathan Wheatley és Mattia Binotto, akik a Red Bulltól, valamint a Ferraritól hozták magukkal legértékesebb tapasztalataikat. Az erős vezérkar betárazása után versenyzői fronton az arany középutat keresték, így Nico Hülkenbergre rutinos, öreg rókaként, míg Gabriel Bortoletóra az elmúlt évek egyik legnagyobb tehetségének tartott fiataljaként számítanak az Audi F1-es programjában.

Természetesen az Audi berlini bemutatóján is szóba került a négygyűrűsök ötéves terve, Wheatley pedig a Vezess jelenlétében beszélt arról, hogyan tudja sikerre vinni a csapatot. „Már 35 éve dolgozom a Forma–1-ben, így 35 évnyi, az üzlet minden oldalát lefedő tapasztalatot hozok magammal” – fogalmazott a brit szakember a Kraftwerkben szervezett kerekasztal-beszélgetésen.

„Szeretnék hinni abban, hogy ugyanúgy tudok beszélgetni egy szerelővel, mint egy kamionsofőrrel vagy egy csapatfőnökkel egy olyan kerek menedzsmentstílust eredményezve, amiben megértem, mire van szüksége egy csapatnak. A feladatom az, hogy elősegítsem a csapatot, pénzt hozzak be a csapatba, és biztosítsam az embereknek a szükséges eszközöket ahhoz, hogy megfelelően végezzék a munkáját, és hogy megadjam nekik a bizalmat, amire ugyancsak szükség van, ha a Forma–1 óriásaival akarunk versenyezni.”

A szenvedély viszi előre az Audit

Az Audi elsők között tette meg az első kilométereket az idei autójával, ehhez azonban versenyt kellett futnia az idővel, már csak azért is, mert az nem szerepelt a számítások között, hogy Bortoleto ripityára fogja törni az autóját a Sao Pauló-i Nagydíj sprintjén. „Akkor próbáltuk megépíteni az autót és összerakni a hajtásláncot. El volt havazva a gyár, ugyanis voltak olyan részei az autónak, amik kapcsán még bele kellett húznunk. Úgyhogy miközben vissza kellett állítanunk a korábbi állapotába azt az autót, ezen is dolgoztunk, hogy átmenjünk az FIA [Nemzetközi Automobil Szövetség – a szerk.] törés- és egyéb biztonsági tesztjein” – emlékezett visza Wheatley.

„Az pedig, hogy ezek mindezzel együtt is ennyire korán sikerültek, megmutatja, mekkora ambíció van ebben a projektben. Megelőztünk más csapatokat, nem is kevéssel, és erre nagy szükségünk volt, mert ezek hihetetlenül komplikált autók. De elértük mindazt, amit el akartunk érni. Igaz, [a forgatási napon – a szerk.] nem lett meg a 200 kilométer, de nem is ezért mentünk oda. Mindkét versenyzőnk vezette az autót, és fontos visszajelzéseket kaptunk.”

Az első időmérőig mindenki a sötétben tapogatózik

Az új szabályváltozások kapcsán a Vezess feltette neki a kérdést, hogy akár a karosszériát, akár a motort illetően kockáztattak-e valamilyen radikális megoldással. „Szerintem minden csapatfőnök azt fogja monani, hogy olyan új technológia van a saját autójukon, ami másén nincs. Azt hiszem, ezt majd meglátjuk, ha ott leszünk az első versenyen” – nyilatkozta Wheatley.

Egy másik kérdésre válaszolva elmondta: „A melbourne-i kvalifikációig senki sem fog tudni, hol is állnak valójában [az erősorrendben – a szerk.], az pedig csak két-három futam után fog kiderülni, kinek a csomagja működik mindenhol. Nagyon sok különböző elemből áll. Mindazonáltal a gerincét egy alváz, egy hajtáslánc, illetve a versenyző adja, és az egész arról szól, hogy ezekből a legtöbbet hozzuk ki.”