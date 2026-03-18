A 2026-os Forma-1-es idény egyik örökzöld témája, hogy mennyire mellényúlt az elmúlt években súlyos pénzekből felfejlesztett, a paddockban komoly fejvadászatot folytató, mások mellett a sztártervező Adrian Newey-t is megszerző, a Hondával kizárólagos, gyári motorpartneri együttműködést kötő Aston Martin.

Fernando Alonsóék továbbra sem tudnak megtenni egy teljes versenytávot, mert a Honda-erőforrás és az autó eddig nem tisztázott kölcsönhatása miatt az egész versenyjárgány vibrál, szétrázódik az akkucsomag, emellett a pilóták is belezsibbadnak a rázkódásba, hogy az egyéb, „szokásos” gyermekbetegségekről, megbízhatósági problémákról ne is beszéljünk.

A kétszeres világbajnok a múlt hétvégi Kínai Nagydíjon 32 kör után volt kénytelen feladni a versenyt, mert már nem érezte kezét-lábát. A spanyol ennek ellenére kifelé egyelőre még higgadtan és bizakodva kommunikál, de úgy tudni, a dühös, problémás Alonso is megjelent már a színfalak mögött.

„Ez a helyzet igazán marja a lelkét. Úgy hallottam, a színfalak mögött már balhézik a csapattal. Kifelé egyelőre jól viselkedik, védi a csapatot, de állítólag befelé nem fogja vissza magát, ami demotiváló is lehet a többieknek, de Alonso már csak ilyen. Részben azért is csak kétszeres világbajnok, mert a csapatainál gyakran túlzásba vitte a belső intrikálást. Úgy gondolom, az Astonnál is ez folyik, legalábbis így hallottam” – magyarázta az F1 Insider veterán szakújságírója, Ralf Bach.

Nem tudni, ennek van-e köze ahhoz, hogy állítólag már keresik a 2026-ra csapatfőnökké is kinevezett Newey utódját erre a posztra, de annyi biztos, hogy Silverstone-ban jelenleg senki nem lehet elégedett, és komoly meglepetés lenne, ha a csapatvezetés teljesen változatlan maradna a szezon végéig, de még a pilótafelállás változatlanságára sem mernénk pénzt tenni.

Alonso Aston Martin-os szerződése az idei év végéig szól, valószínűleg 2027-re szóló opcióval. A spanyol tavaly azt állította, ha idénre jó autót kap, a szezon végén távozhat, ha rosszat, marad és küzd tovább, de az idén már 45. születésnapját ünneplő, hamarosan apává váló veterán minden bizonnyal nem számított ilyen rossz formára ‒ a kieséseknél biztosan lenne jobb dolga is.