Újabb Forma-1-es hétvége, újabb feledhető teljesítmény az Aston Martin csapatától. A zöld istálló részéről Fernando Alonso a Kínai Nagydíj időmérője után még abban bízott, hogy meglátja a kockás zászlót, ez azonban nem jött össze sem neki, sem a csapattárs Lance Strollnak.

A kanadai versenyző alatt a technika mondott csütörtököt, állítása szerint minden elsötétült a kormányon, mielőtt lehúzódott a pálya szélére a verseny elején. Alonso alatt az autó bírta, a kétszeres bajnok viszont nem bírta az autót. “A vibráció nagyon magas szintű volt ma. A 20. és a 35. kör között alig éreztem a kezeim és a lábfejeim. Egy kör hátrányban voltunk, utolsók voltunk, aligha volt értelme továbbmenni” – magyarázta a spanyol, aki menet közben azzal szórakoztatta magát, hogy integetett az őt megelőző sereghajtó Cadillacnek.

not fernando waving to the cadillac after they overtake him?? 😭😭😭 pic.twitter.com/SgvhPetkIk — clara (@leclercsletters) March 15, 2026

“Valamiért rosszabb volt ma, mint bármikor a hétvége korábbi részében” – utalt a vibrációra Alonso. “Néhány lépést mesterségesen tettünk a csökkentésért, alacsonyabb fordulatszámon pörgettük a motort, hogy kisebb legyen a vibrálás. De a futamon kell a magas fordulatszám az előzéshez és az akkumulátor-töltéshez, ilyenekhez.”

Volt, amit így is élvezett Alonso a versenyen. “A rajtok mókásak, ugyanúgy, mint Ausztráliában, a kocsi jól indult. Az első körben mindenkinek tele van akksija, de utána jön az akkumulátor-vb, és ebben nem vagyunk jók” – fogalmazott.