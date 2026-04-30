A munka ünnepén további áremelkedésre lehet készülni az üzemanyagoknál. A benzin nagykereskedelmi ára ezúttal hat, a gázolajé négy forinttal emelkedik.

Az emelés a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik. Csütörtökön a benzin és a gázolaj is öt-öt forinttal drágult. Az olaj ára közben négyéves csúcsra ugrott az iráni konfliktus miatt, így további áremelkedés várható.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 684, a gázolajé 721 forint. Magyar rendszámos autók számára továbbra is a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) érvényesek.

A benzin piaci ára jelenleg 89, a gázolajé 106 forinttal magasabb a védett áraknál. A március végi csúcsnál (788 forint) a gázolaj piaci ára 173 forinttal volt magasabb a védett árnál.