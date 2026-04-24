Mindig mondom a lányaimnak, hogy autók közelébe csak felnőttel együtt mehetnek, mert ők hiába állnak meg, néznek szét, a holttér sok szabadidőautó esetén olyan nagy, hogy a sofőrnek esélye sincs észlelni, ha valaki a környéken ácsorog.

Ha pedig valaki egy egekig emelt szörnyeteggel közlekedik, akkor hatványozott a hatás.

Az a hatás ami nemrég Floridában, az Egyesült Államokban érvényesült. A felvételek alapján a Lamborghini lassan gurul át egy parkolón, vélhetően helyet keresve. A Silverado az adott környezethez képest érezhetően nagyobb tempóval érkezik. Nincs érdemi korrekció, nincs látható, időben történő fékezés, és aztán CSATT.

A folytatás pedig még érdekesebb, a Chevy ugyanis felcsúszik a Huracán orrára, mintha egy ugrató lenne: így ez nem egy koccanás, hanem kész jelenet egy igazi monster truck show-ból.

Ez egy extrém példa ami mutatja, miért adhatnak fals eredményt a töréstesztek. A Lamborghini extrém módon alacsony felépítésű, a Silverado pedig nagyjából olyan magas, mint egy toronyház, találkozásuknál érvényét vesztik a beépített biztonsági megoldások.

Szerencsére a videók alapján úgy tűnik, senki sem sérült meg. Sőt, egy férfi, aki valószínűleg a Huracán tulajdonosa – és Instagramon 1realramon néven posztol –, maga is megosztott felvételeket az utóhatásokról, és sokkal nagyobb méltósággal kezeli az egész helyzetet, mint ahogy azt egy olyan autóstól várnánk, akinek a szupersportkocsiját épp most használták fekvőrendőrnek.

Fájdalmas látni egy összetört Huracánt, de ez az akadály éppúgy lehetett volna egy ember, egy gyerek vagy egy háziállat is. Vajon ezekben az esetekben egyáltalán megállt volna a sofőr? Ahogy az első ütközésnél nem reagált, az alapján nagyon nem úgy tűnik.

Megdöbbentő, de Amerika itt tart: már semmi sem mondható kifejezetten extrémnek ezeken a pickupokon. A futómű-emelő szettek, a túlméretes terepabroncsok és az egekbe húzott hasmagasság mindenhol jelen vannak, miközben a rájuk vonatkozó szabályozás finoman szólva is hiányos.

Senkitől sem követelik meg, hogy bizonyítsa: képes biztonságosan elvezetni egy ilyen magas és masszív dögöt, sima B-kategóriával lehet zúzni velük. A valódi, nehéz teherautókhoz hivatásos tehergépjármű-vezetői engedélyt követelünk meg, de valamiért mégis úgy gondoljuk, hogy a hétköznapi autósok is gond nélkül elboldogulnak az ilyen gigantikus behemóttal.