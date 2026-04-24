Itt, Európában nem vagyunk ahhoz hozzá szokva, hogy másodrangú fogyasztóként kezelnek bennünket. Pedig hát pont ez történik most: miközben nálunk épp csak átesett egy ráncfelvarráson a BYD Atto 3 elektromos ferdehátú (a Vezess már kipróbálta az evolúciós modellt, alább olvashatsz benyomásainkról!), Kínában már a második generáció is bemutatkozott.

Az Atto 3 számtalan néven kapható világszerte, a lényeg azonban, hogy mindenütt közkedvelt, első generációjából 1,1 millió darabot adott el a kínai gyártó.

Most jön a második kiadás, amely minden téren felülmúlja elődjét, a dizájntól kezdve az elektromos architektúrán át a lézeres radaron (Lidar) alapuló „God’s Eye B” önvezető rendszerig.

A legfontosabb, hogy az Atto 3 is megkapja azt a Flash akkutöltő technológiát, amelyet a Denza kapcsán ismerhettünk meg, és extrém gyors töltést tesz lehetővé.

Egyelőre csak a kínai specifikációk állnak rendelkezésre, de ezek alapján is versenyképesnek ígérkezik az autó. Két teljesítményszint lesz, Kínában 200, illetve 240 kW (272, 327 LE) csúcsteljesítménnyel, de mindig hátsókerék-hajtással.

A kisebb motorhoz 57,5, a nagyobbhoz 68,5 kWh kapacitású akku tartozik, az előbbi 540, az utóbbi 630 kilométeres hatótávolságot ígér Kínában, ami WLTP-re átszámolva 443, illetve 517 kilométert jelent.

Atto3, a plüssegyszarvú 5 fotó A Pekingi Autószalonon Fehér Patrik kollégánkat megdöbbentő látvány sokkolta: a talpig unikornisba öltöztetett SUV egészen addig értelmezhetetlen maradt a számára, amíg ki nem derült, hogy a BYD Kínában támogatói kapcsolatban áll az Én kicsi pónim rajzfilm-sorozattal, illetve az abból kinőtt ajándéktárgy-ökoszisztémával.

A tengelytávot megnyújtották (4665 x 1895 x 1675 mm, tengelytáv 2770 mm), a csinosan jellegtelen forma helyébe markánsabb, szögletesebb dizájn került, ami nyilván a helykínálatnak is jót tesz. Profilból optimalizálták a lemez- és üvegfelületek arányát. A D-oszlopnál kevésbé hangsúlyosan, de megtartották a lebegő tető koncepcióját.

A hátsó lámpatest 3D hatással világít, az oldalajtók kilincsei félig rejtettek (teljesen már nem lehet Kínában), a hátsó logó is kivilágított.

Az utastérben „a sportfelszerelések strapabírását a lakberendezési tárgyak kifinomultságával” ötvöző környezetet kínál az autó. A kormány alul és felül lapított, két küllőjén homorú kialakítású gombokat találunk, az irányválasztó kar a kormányoszlopon maradt, a műszerfal letisztultabb, modernebb, a légbeömlők nagyméretű rácsozatát megőrizték.

A csomagtartó 750 literes, a frunk pedig 180 – ennek különleges funkciója, hogy kopogtatásra nyílik: elég kétszer rákoppintani a fedél előtt az orr-részre, és feltárul. Tárolóhelyből 39 darabot ír a sajtóközlemény, nem számoltuk meg. A funkciók sorát utasoldali pihenőfotel zárja.