Felületesen rápillantva az EVO-ra szinte észre se vesszük, hogy ez már nem a régi Atto 3. A jól ismert sziluetten belül azért összhatásában frissebb, erőteljesebb, tisztább az új dizájn. Apró lökhárító- és menetfény-változtatásoktól lett karakteresebb az arc, a vaskos küszöbtakaró elhagyásától elegánsabb a profil, diffúzortól és cizelláltabb hátsó világítótesttől látványosabb a far.

Nagyon menő a tetőantenna mögé, a kocsi legtetejére, a hátsó szárnyba illesztett kettős féklámpa – ez a pályaautós stíluselem már előre jelzi, hogy lóerőből is sokkal több került az Atto 3-ba, mint amennyivel eddig gazdálkodhattunk.

Hogy az is el tudja helyezni a mezőnyben ezt a BYD villanyautót, aki még sosem találkozott vele, mondom a méreteket: ez egy 4455x1875x1615 mm-es, C-szegmensbéli crossover, a villanyautókra jellemző nagy tengelytávval: 2,72 méter. Nagyjából akkora, mint a Nissan Qashqai, Ford Explorer vagy SsangYong Korrando. Aki viszont már találkozott korábban a BYD sikermodelljével, észreveheti a képeken, hogy a töltőnyílás a korábbi bal első pozícióból jobb hátra került – a kevésbé praktikus elhelyezés oka a fronthajtásúból farmotoros-hátsókerekessé vált technika.