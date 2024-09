2001-től 2019-ig a Vezess lelkes csapata minden Frankfurti Autó-kiállításon ott volt, de ugyanitt az Automechanika nevű háttéripari szakkiállítás kimaradt. Ez a rendezvény most is Frankfurt am Mainban fut, az IAA személyautó-kiállítása költözött Münchenbe, ahol egy minimum véleményes koncepcióval mobilitási show-vá vált, ami azt jelenti, hogy épp csak új autókat alig látni az autószalonon. Nem túl meglepően az autók nélküli autószalon sem a látogatókat, sem a kiállítókat nem hozta lázba.

Itt viszont öt év szünet után több mint 80 országból 4200 cég állított ki, autóalkatrész-gyártók, szervizek ellátói vegyesen. Itt szinte minden és mindenki megtalálható az autótartással kapcsolatban, például alapozók, kenőanyagok vagy féktárcsák gyártói.

Macskanyávogás jön a Magyarországra tartó villanyautóból 1 /29 Frankfurt am Mainban, az Autotechnika kiállításon láttuk a Geely új autóit Frankfurt am Mainban, az Autotechnika kiállításon láttuk a Geely új autóit Fotó megosztása: 2 /29 53 kilowattórás a lítium vasfoszfát kémiájú akkumulátor, 400-430 km lehet a gyári hatótáv 53 kilowattórás a lítium vasfoszfát kémiájú akkumulátor, 400-430 km lehet a gyári hatótáv Fotó megosztása: 3 /29 Nincs adatunk az alaktényezőjéről, a végsebessége 175 km/óra Nincs adatunk az alaktényezőjéről, a végsebessége 175 km/óra Fotó megosztása: 5 /29 Még nem tudjuk az árát, a BYD Atto3 és az Omoda E5 a fő konkurense Kínából. Tél végén, tavasz elején várható a magyaországi bevezetése Még nem tudjuk az árát, a BYD Atto3 és az Omoda E5 a fő konkurense Kínából. Tél végén, tavasz elején várható a magyaországi bevezetése Fotó megosztása: 6 /29 Jó a minőségérzet az utastérben és rengeteg a hely hátul Jó a minőségérzet az utastérben és rengeteg a hely hátul Fotó megosztása: 7 /29 53 kilowattórás a lítium vasfoszfát kémiájú akkumulátor, 400-430 km lehet a gyári hatótáv. Még nem tudjuk az árát, a BYD Atto3 és az Omoda E5 a fő konkurense Kínából. Tél végén, tavasz elején várható a magyarországi bevezetése 53 kilowattórás a lítium vasfoszfát kémiájú akkumulátor, 400-430 km lehet a gyári hatótáv. Még nem tudjuk az árát, a BYD Atto3 és az Omoda E5 a fő konkurense Kínából. Tél végén, tavasz elején várható a magyarországi bevezetése Fotó megosztása: 9 /29 6,9 mp a gyorsulása 100-ra, 218 lóerős az első kerekeket hajtó villanymotor 6,9 mp a gyorsulása 100-ra, 218 lóerős az első kerekeket hajtó villanymotor Fotó megosztása: 10 /29 160 kW vagy 218 lóerő az első kereket hajtó villanymotor csúcsteljesítménye, az autó alapja a GEA-padlólemez, a Geely Electric Architecture 160 kW vagy 218 lóerő az első kereket hajtó villanymotor csúcsteljesítménye, az autó alapja a GEA-padlólemez, a Geely Electric Architecture Fotó megosztása: 11 /29 Független a hátsó futómű Független a hátsó futómű Fotó megosztása: 13 /29 A vezetőülés fejtámlájában is van hangszóró A vezetőülés fejtámlájában is van hangszóró Fotó megosztása: 14 /29 Majdnem 15" a kijelző képátlója, jó a képminőség Majdnem 15" a kijelző képátlója, jó a képminőség Fotó megosztása: 15 /29 Nincs adatunk a csomagtér méretéről, szemre átlagos Nincs adatunk a csomagtér méretéről, szemre átlagos Fotó megosztása: 17 /29 1300 lóerő az összteljesítménye, Kínában 35 millió forintnyi jüanba kerül a Zeekr 001R. A Zeekr a magántulajdonú Geely konszern magasra pozicionált márkája 1300 lóerő az összteljesítménye, Kínában 35 millió forintnyi jüanba kerül a Zeekr 001R. A Zeekr a magántulajdonú Geely konszern magasra pozicionált márkája Fotó megosztása: 18 /29 2,0 mp alatt gyorsul állórajttal 0-ról 100 km/órára a Zeekr 001R. Kínában 700 ezer jüan az ára, ami átszámítva 35 mllió forint lenne, de nem lesz kapható Európában 2,0 mp alatt gyorsul állórajttal 0-ról 100 km/órára a Zeekr 001R. Kínában 700 ezer jüan az ára, ami átszámítva 35 mllió forint lenne, de nem lesz kapható Európában Fotó megosztása: 19 /29 Kínában 700 ezer jüan az ára, ami átszámítva 35 mllió forint lenne, de nem lesz kapható Európában Kínában 700 ezer jüan az ára, ami átszámítva 35 mllió forint lenne, de nem lesz kapható Európában Fotó megosztása: 21 /29 22-es az összes felni, két féknyereg van hátul 22-es az összes felni, két féknyereg van hátul Fotó megosztása: 22 /29 Közel hat mázsát nyom a bruttó 75 kilowattórás akkupakk Közel hat mázsát nyom a bruttó 75 kilowattórás akkupakk Fotó megosztása: 23 /29 Prizmatikus lítium-vasfoszfát cellákból áll az akkupakk Prizmatikus lítium-vasfoszfát cellákból áll az akkupakk Fotó megosztása: 25 /29 Elvileg a Geely saját fejlesztése az akkucella is Elvileg a Geely saját fejlesztése az akkucella is Fotó megosztása: 26 /29 420-420 lóerős a két villanymotor, bolygómű növeli a kerekekre adott nyomatékot, de nincs sebességváltó. A 18-20 ezret forgó villamos gépekkel 280 km/óra a végsebesség 420-420 lóerős a két villanymotor, bolygómű növeli a kerekekre adott nyomatékot, de nincs sebességváltó. A 18-20 ezret forgó villamos gépekkel 280 km/óra a végsebesség Fotó megosztása: 27 /29 Percenként 18-20 ezret fordulnak a szénszállal könnyített villamos gépek, emiatt lehet váltó nélkül 280 km/óra a végsebesség Percenként 18-20 ezret fordulnak a szénszállal könnyített villamos gépek, emiatt lehet váltó nélkül 280 km/óra a végsebesség Fotó megosztása: 29 /29 Ez a Zeekr 001R első hajtásegysége. Két villanymotor hajtja az első kerekeket, 155-155 kilowattos, ami 211 lóerő Ez a Zeekr 001R első hajtásegysége. Két villanymotor hajtja az első kerekeket, 155-155 kilowattos, ami 211 lóerő Fotó megosztása: Fotó megosztása:

EX, de nem Volvo

Idén néhány kínai autógyártó kinézte maguknak az Automechanikát, ahol egyébként futóműalkatrészeket, tömítéseket, hightech ablaktörlőket és a szakiparnak érdekes egyéb újdonságokat láthatnak a népek. A kínai autógyártóknál viszont igazi autókat is kiállítottak, köztük a Geely E5-öt. Vagy Geely EX5-öt.

Kínában az előbbi néven fut, a Frankfurtban kiállított autóra is ezt írták, a csomagtérfedélen lévő típusjelzés is E5, de Magyarországon és a többi exportpiacon EX5 lesz a neve. Az elektromos autóit szintén EX előtaggal értékesítő Volvo aligha háborodik fel ezen, mert a Volvo a Geely leányvállalata.

4615 milliméteres hosszával, 1901 milliméteres szélességével és 1670 milliméteres magasságával az autó a kompakt SUV-k és a középkategóriás aszfaltterepjárók között van méretben, bármelyik szegmensbe sorolhatjuk.

Belül nagyon letisztult és rendkívül tágas az autó. Hátulra beülve is ejtőzni lehet, hatalmas a lábtér és a fejtérben is sok a tartalék. A tágasság egyik összetevője a kompakt villanyautós hatáslánc és a padlóba helyezett akkumulátor, a másik a 2750 milliméteres tengelytáv.

Műszakilag az autó a friss fejlesztésű GEA (Geely Electric Architecture) technikára épül. Ez nem azonos a hasonló méretű autóknak a konszernen belül kifejlesztett SEA-technikával, amit a Volvo EX30 kap. A kis Volvo és testvérmodellje, a Zeekr X alapértelmezésben hátsókerék-hajtású, a Geely EX5 viszont az első kerekeit hajtja. Az első MacPherson futóműhöz hátul is független kerékfelfüggesztés társul, ennyit a teljes alsó alvázburkolat ellenére meg tudtam állapítani a kocsi alatt hasalva.

Lítium-vasfoszfát akkuja lesz

Tisztán elektromos hajtású autó a Geely EX5, villanymotorja 160 kilowattos, ami 218 lóerő, a nyomatékmaximum 320 Nm. Elektromos hajtása nagyon kompakt konstrukció, a saját tervezésű komponensek integrálásával a hajtásrendszer súlytakarékos és kevesebb helyet foglal.

Új generációs lítium vasfoszfát kémiájú akkumulátort kap a Geely EX5. Az alvázba integrált akkumulátor a karosszériastruktúra részévé válik, túllépve az európai márkák villanyautóiban megszokott moduláris felépítésen.

Így több akkucella fér ugyanakkora helyre és nő a hatótáv, de az ütközéskor megsérülő akkumulátor csak egyben cserélhető, ami megdobja a költségeket és gyakoribbá teszi a gazdasági totálkárt.

Így szól a Geelyk macskanyávogása a külső hangszóróból. A felvételen egy E8 limuzin látható, de ugyanezt tudja az EX5-is



a videó a hirdetés után indul

Tavasszal várható

53 kilowattóra az akkukapacitás, azt egyelőre sajnos nem sikerült kiderítenem, hogy ez bruttó vagy nettó érték. Az előzetes adatok szerint 430 km lehet a WLTP szerinti hatótáv de 400-at is olvastam. A 100-ra gyorsulás 6,9 másodperc, a végsebesség 175 km/óra.

Igen rövid próbaúton tudtuk vezetni az autót a régen az Opelhez tartozó rodgau-dudenhofeni tesztközpontban, ahol a fejlesztés alatt álló, nem minden esetben álcázott prototípusok jelenléte miatt tilos volt fotózni. A gyorsulás hozza azt, amit 320 Nm-től és 218 lóerőtől várunk egy nehéz villanyautóban, tehát nem egy gázra fürgén és jól megindul, mint a konkurensekben, de nem gyorsabb. A könnyen járó kormány még változhat, ahogy a futóműhangoláson is módosíthat a Geely egyik fejlesztőközpontja a forgalmazásig hátralévő fél évben.

Elsőre a Geely EX5-ben a térkínálat és a kényelem a legígéretesebb. Hátul a fejtér is bőséges, a lábtér egészen hatalmas és a zajszigetelés igen hatékony, a rugózás a tesztpálya rengeteg különféle rossz út szakaszán jól vizsgázott. Egyedül a lengéscsillapítás lehetne kicsit határozottabb az úthullámos lengetőszakaszok alapján.

Az EX5-öt kezdettől fogva globális villanyautónak tervezte a Geely, így 89 ország szabványait és előírásait képes teljesíteni, ideértve az Európai Unió követelményeit is. A Lynk&Co, a Proton és a Zeekr márkákon kívül a Lotus és a Volvo is a kínai konszernhez tartozik, amelynek Európa-szerte vannak fejlesztőközpontjai, többek között Frankfurt am Main közelében is, ahol épp ezt a cikket írom.

Nemsokára ez az autó Magyarországon is kapható lesz. A vezérképviselet a Grand Automotive Central Europe Kft, az autó tervezett bevezetése 2025 első negyedévében lesz, összhangban a Geely EX5 megjelenésével más európai országokban.

Hová lett az előző Geely? Bár aligha izzadtátok össze a párnacihát álmatlanul forgolódva a kocsi nélkül, de nem árt tisztázni, hogy mi lett a Geometry C nevű kínai autóval, amelyet szintén a Geely gyártott és a tervek szerint 2023 első feléében indult volna a hazai forgalmazása. Ebből azért nem lett semmi, mert az autó nem tudott megfelelni az összes európai előírásnak, ami a forgalmazásához szükséges lett volna. Bizonyos értelemben a Geely E5 vagy EX5 a Geometry C kategóriájába nevez alsó középkategóriás elektromos crossoverként, de ránézésére is sokkal versenyképesebb autó, vonzóbb külsővel, jóval korszerűbb akkutechnikával és nívósabb, gusztusosabb kivitelben.

1300 lóerő egyetlen autóban

Mást is láttunk a standon, nem is akármit. Engem szinte sokkoltak a Zeekr 001R paraméterei. A hátsó hajtásegység két 310 kilowattos motorból áll, ez kerekenként 420 lóerő. Az első hajtásban oldalanként 155 kW, tehát 211 lóerő a villanymotorok teljesítménye, összesen pedig 1300 lóerős az autó.

A villanymotorok csúcsteljesítményét nem lehet csak úgy összeadni, mert a villanyautók maximális teljesítménye attól is függ, mennyi áramot tudsz kivenni egyszerre az akkumulátorból. Saját fejlesztés a hátsó hajtásegység is, két óriási villanymotorral, oldalanként egy-egy bolygóműves nyomatéknövelő áttétellel.

Közel egy megawattnyi erő hajtja ezt az autót, amivel 2,0 másodperc alatt gyorsul 100-ra. Direkt rákérdeztem és nem a Tesla-féle gurulórajttal, hanem rendes álló helyzeti kilövéssel hozza ezt az autó.

Megfordul egyhelyben négy motorral

Négy villanymotorjával a Zeekr is képes talpon megfordulni, akárcsak az elektromos G-osztály, de itt nem kell nagy gázzal kipörgetni a kerekeket a mutatványhoz. Egészen hátborzongató, ahogy a villamos gépek irtózatos nyomatéka lassan forgatja a kerekeket, a gumik sírnak és az autó körbe-körbe forog.

280 km/óra a végsebesség, ennek ellenére a Zeekr 001R-ben nincs sebességváltó! A Porsche Taycanban és az Audi E-Tron GT-ben bevetett kétfokozatú sebességváltó kikerülése azért lehetséges, mert a villanymotorok elviselik a 18-20 ezres percenkénti fordulatszámot, így ez az autó egyetlen lassító áttétellel képes lefedni a 0-280 km/órás sebességtartományt.

Az állórész tekercselése itt is hajtűt idéz, mint az Audi villanymotorjaiban és a forgórészt szénszálerősítésű műanyag teszi könnyebbé, hogy 20 ezret foroghasson percenként.

Tátva maradt a szám a DC-töltőtől is, amelyet a Geely prémiummárkaként pozicionált brandje kifejlesztett. A Zeekr harmadik generációs egyenáramú villámtöltője elméletileg 480-960 kilowattos csúcsteljesítményt tud leadni a betáptól függően, amiből a 001R-akkuja maximum 570 kilowattal tölthető a frankfurti standra rendelt szakemberek szerint.

800 voltos az elektromos rendszer

Ebből a gyorsaságból már sejthetitek, hogy a nagyfeszültségű akkumulátor 800 voltos. A lítium vasfoszfát cellás akkumulátor cellái prizmatikusak, tehát szögletesek.

Ebben az esetben is téglalapként rendezték el őket a kerettel együtt több mint két méter hosszú akkucsomagba. Itt ezt is kiállították, majdnem akkora, mint egy pingpongasztal, ami Kínában ugyanúgy nemzeti sport, mint a tollaslabda.

75 kilowattóra a folyadékhűtésű akkumulátorcsomag bruttó kapacitása, ami nem sok ekkora teljesítményhez képest. Ennek nagyjából 98 százalékát lehet kiautózni a házzal és hűtéssel együtt 589 kilós akkumulátorból. Kínában ez az autó 700 ezer jüanba kerül, ami nyersen átszorozva 35 millió forintot jelent, de a Geely konszern egyelőre nem hozza Európába a Zeekr 001-est, így a csúcsmodell sem lesz kapható Európában.