“Felülmúlni a várakozásokat” – ezt a félmondatot ismételgette a legtöbbször Cook Xue, a legpatinánsabb hazai szállodában rendezett ceremónián, ahol az általa képviselt Geely-konszern nevében vezérigazgató-helyettesként aláírta a Geometry C nevű elektromos autó magyarországi (valamint szlovákiai és csehországi) piacra dobásáról a szerződést. A másik szignót Molnár Viktor, a Grand Automotive Central Europe (GACE) elsőszámú vezetője kanyarította a bársonyba kötött papírosra, ők forgalmazzák majd a cégcsoport termékeit a régióban.

Mi az a Geometry?

Kezdjük azzal, hogy mi az a Geely (kínaiul ejtsd: tyíli)… A tavaly 2,2 millió darab személyautót értékesítő autógyártó konszern Kína egyik legnagyobbja, az ottani topcégek közül azzal lóg ki, hogy egyedüli magánkézben. A világszerte ismert nem kínai márkák közül ők a tulajdonosai a Volvónak, a Lotusnak, valamint a Protonnak és kisebbségi résztulajdonosai a Mercedes/Smart párosnak.

Hazai márkáik közül a prémium kategóriát támadó Lynk&Co már évek óta része a svéd és a norvég városok utcaképének, a Zeekr a sportosabb vonalat viszi, a nálunk hamarosan megjelenő Geomtery inkább népautós márka Kínában. Utóbbit nem a pénteki sajtóesemény résztvevői mondták, ők többször prémium minőségű termékként hivatkoztak a bemutatott személyautóra.

A Geometry C nevű villanyautónak a magyarországi (és a régióbeli) megjelenés lesz az európai premierje, sehol nem kapható még ez a jármű a kontinensen. A Vezess kérdésére, hogy miért nem a kimondottan európai piacra szánt (ráadásul a nyár óta kizárólag göteborgi dizájnközponttal működő) Lynk&Co-val lépnek piacra a régióban, Cook Xue azt felelte, hogy a Geomtery C egyértelműen globális piachódításra szánt termék. Testvérei sincsenek, ebben a méretben (4432 x 1833 x 1560 mm, és 2700 mm tengelytáv), ezekkel a tulajdonságokkal szerinte egyértelműen versenyképes és sikeres lesz a piacon. Ezek a számok a Nissan Leaf és a Kia e-Niro kategóriáját jelentik, sőt, előbbivel szinte pontosan azonos méretet.

Nem hangzott el a sajtótájékoztatón, de információink szerint a 201 lóerős (310 Nm) villanyautó az 53 és a 70 kWh-s akkumulátorral egyaránt kapható lesz idehaza. A WLTP szerint ez 356 és 476 kilométeres hatótávot jelent egy töltéssel.





Mikortól és mennyiért?

Jelenleg még nincs pontos dátum a forgalmazásra, Molnár Viktor szerint várhatóan 2023 tavaszán vagy nyarán jelenik meg a villanyautójuk a hazai hálózatukban, valamint a két térségbeli országban.

A Vezess kérdésére Cook Xue elmondta, hogy még egyeztetések zajlanak a kínai és a magyar fél között az induló árról, ami jelenleg biztos, hogy 15 és 20 millió forint között lesz az alapár. Mi tesszük hozzá, hogy a szintén a GACE által forgalmazott, kifutó Nissan Leaf induló ára jelenleg 14,5 millió forint, az egészen friss, és a japán modellhez hasonlóan immár szintén második generációs, de SUV-osabb formájú Kia e-Niro pedig 16,4 millió forintról indul.





Szállítási határidő, garancia és a bátor terv az értékesítésre

Jelenleg a kontinensen és a magyar újautó-piacon nem is feltétlenül – az egyébként erősen felfelé kúszó – árak állják például a céges vásárlók útját, hanem az, hogy rengeteg modell még csak nem is rendelhető (klasszikus cégautós példa: Škoda Octavia, villanyautós példa: Kia EV6), vagy ha konfigurálható és rendelhető, jellemzően egy évnél hosszabb szállítási határidővel tudják vállalni az importőrök.

Kérdésünkre Cook Xue azt felelte, a piacra jelenleg jellemző szállítási határidőknél ők jóval rövidebbet képesek vállalni, konkrétan 4-6 hónapot ígért. A Geomtery C-re 4 év vagy 150 ezer kilométer lesz a garancia, az akkumulátorra és az elektromos hajtásláncra ellenben 8 év vagy 150 ezer kilométer.

Vásárlói oldalon az elmúlt hónapokban igencsak oldalra borult a piac, körülbelül 70 százalékban cégek vásárolnak új személyautót, így Molnár Viktor szerint az első időszakban a Geometry C vevői is “jogi személyek”, azaz multik, kis és középvállalkozások lesznek idehaza. “Aztán megpróbáljuk a szinte lehetetlent, és magánszemélyeknek is szeretnénk majd értékesíteni az autót” – ezt már a modell első teljes évére, 2024-re értette.

Az esemény talán legbátrabb kijelentése szintén 2024-re vonatkozóan hangzott el. Ugyanis a mostanában éppen erősen visszaeső hazai újautó-piacon minimum ezer, de inkább annál több Geomtery C-t terveznek forgalomba állítani az első teljes évében Magyarországon. Tény, hogy tavaly 41,5 százalékkal növekedett idehaza az új elektromos személyautók forgalomba állítása, ami 2021-ben 4311 darabot jelentett huszonvalahány márka összes villanyos modelljét beleértve.

Legtöbbet a Kia előző generációs e-Nirójából adtak el 2021-ben idehaza, éves szinten 603 darabot, a második a Nissan Leaf volt 436 példánnyal. A piacvezetőkre nézve már nem is annyira meglepő, hogy éppen a hozzájuk közel álló modellel jelenik meg a Geely nevű óriás Magyarországon.

A kihívónak szánt kínai újdonságot oldalról nézve a Geomtery C akár a testvére is lehetne a Leafnek, annyira hasonló a sziluettjük, érdekes lesz látni, hogy házon belül melyiknek miként lövi be majd az árát fél év múlva a közös forgalmazó. Van miről egyeztetni a 15-20 millió közötti ársávban.

A Geometry C érkezése előtt egyébként azt mondták a magyar autópiac legnagyobb gurui, hogy a kínai márkák meghódítják itthon a vevőket.