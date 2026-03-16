A dél-Portugáliába szervezett menetpróbán a nagyobb akksis, erősebb motoros fronthajtású változatot és az összkerekes, kétmotoros csúcsmodellt próbálhattuk ki, autópályán, városi forgalomban és kanyargós hegyi utakon.

A józan, szürke kárpitok, műanyagok, a minden játékosságtól, prémiumságtól mentes műszerfal, a harminc éve ugyanilyen Toyota-bajuszkapcsolók, gombok, ablakemelő-konzolok látványa az első ajtónyitás után szinte sokkszerű csalódást okoz annak, aki ült már néhány mai elektromos autóban. Ugyanakkor viszont nagyon is megéri elviselni ezt a sokkot, mert amikor használni kezdjük a kocsit, gyorsan kiderül, hogy bár a C-HR+ szürke belül, de ez a szürkeség az egyik legnagyobb erénye.

Valódi, fizikai hőmérséklet-állító tekerentyűk. Hangerőszabályozó gomb. Gombos műszerfali fényerő-szabályzás. Egy gombbal nullázható napi kilométerszámláló. Rendes, klasszikus világításkapcsoló. Műszeregység magasan, az útról átfókuszálások nélkül is gyorsan leolvasható sebességértékkel. Látványos animációktól mentes, viszont a vezetésről a figyelmet a szükségesnél nem nagyobb mértékben elvonó menürendszer egy épeszű méretű (14 coll) kijelzőn. Kicsi, sportos, gyorsan áttekerhető kormány, remek fogású karimával. Egész jó kilátás körben, megtámogatva a nem csak a kocsi köré, de a kocsi alá is belátó parkolókamera-rendszerrel. Hát mi kell még a boldogsághoz? Megmondom: az, amit a kétmotoros C-HR+ kínál.

Az egyszerűbb, 224 lovas verzióban is jól éreztük magunkat, de ez a villany-Toyota igazából nem ad érdemben többet a versenytársaknál. Villanyautósan kényelmes vezetni, intenzíven gyorsul, ha kell, persze, de a nyomaték az első keréken sokszor kihasználhatatlanul nagy. Kisebb tempónál, alászedett kormánnyal gyorsítva fájdalmasan könnyen és sokáig koptatja az ívbelső gumit a hajtás, gyors kanyarban lepadlózva pedig csüggesztően alulkormányzott az autó. A kormányzás, a fék jó a fronthajtású C-HR+-ben (bőlmegből) is, de egy hátsókeres konkurensben összehasonlíthatatlanul jobban érvényesülnek az elektromos hajtás örömei.

A csúcsmodell vezetési élménye ellenben lehengerlő. A faceliftes bZ4X-szel szerzett tapasztalatok alapján számítottam is erre, de a valamivel rövidebb, könnyebb C-HR+ egy kicsit még agilisabb, dinamikusabb és egy leheletnyivel még jobb az egyensúlya. És még jobban érezni, hogy pont ez az az erő, ami még nem túl sok egy kéttonnás kocsiban.

A C-HR+ AWD brutálisan, de nem fájdalmasan jól gyorsul, mindig precízen, pontosan kézben tartva kanyarodik és még megállni is egész jól meg lehet vele. A közúti forgalomban eszembe se jutott babrálni a menetstabilizálóval és a SPORT módot se kezdtem keresgélni a menüben (egyébként nincs is ilyen, csak téli és ECO üzemmód van az alapbeállításon kívül), annyira természetesen, szinte a gondolatomat kitalálva mozgott a kocsi még a tapadási határ környékén is. Esze ágában se volt elrontani a játékomat túl korai nyomatékelvevős vagy ráfékezős beavatkozással. A visszatöltés mértéke a kormány mögötti fülekkel állítható, de ez a rekuperációs motorfék még legerősebbre állítva sem erőltetett, egy pillanatig sem veszi el a kontroll érzését a vezetőtől.

Ennyire kezes vezetésre szabott autó ritkán találni az elektromos autók között. Emlékeim szerint a Jaguar i-Pace-ben, a Hyundai Ioniq 5 N-ben, na meg persze az új bZ4X-ben éreztem ezt, hogy az autó nem akar lekorlátozni engem, de nem is túl erőszakos velem, hogy partnerek vagyunk abban, amit csinálunk és mindkettőnknek jó, ami történik velünk. De most lépjünk tovább, mielőtt még perverzebbé válnának a dolgok.

A C-HR+ a ma jellemző szinten próbálja segíteni a vezetőt asszisztensekkel, de három dolgot muszáj kiemelnem ezek közül, mert a kocsit vezetve szinte már az az érzésem támadt, hogy a Toyota elektronikai fejlesztő részlegénél olvasnak Rácztamás-cikkeket! Az egyik a hála istennek ebben a Toyotában immár egyetlen érintéssel kikapcsolható, vélt vagy valós sebességtúllépésre figyelmeztető jelzés; az ugyanilyen műszerfalat, vélhetően ugyanezt a HMI-alaprendszert használó Priusban eredetileg még, ha jól emlékszem, hat gombnyomásra volt szükség ehhez.

A másik csoda, hogy a vezető tekintetét figyelő kamerás rendszer csak ritkán, már-már tényleg csak indokolt esetben csipog, hogy tessék előre nézni. A harmadik mágikus szuperképesség pedig a követőradar-funkció nélkül is használható sebességtartó automatika, amivel nem fékezget be folyton indokolatlanul az autópályán a kocsi, amikor a látóhatáron feltűnik egy kamion.