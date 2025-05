Merész dolog úgy bemutatni egy vadonatúj modellt, hogy alapvető méretadatokat sem közlünk róla. Látszólag a Toyota is ezt tette, de ha alaposan elolvassuk mindhárom kiadott sajtóközleményt – Japánban, az USA-ban és Európában egészen más fókusszal írtak a modellről –, összeáll a kép. Az egyikben egy fél mondatban megemlítik ugyanis, hogy az autó ugyanakkora, mint az elődje.

80 fotó

Nem csak a méret, a forma is maradt a régi. Persze a részletek változtak, főleg az orr kialakítása módosult, és az oldalfalak törésvonalai is ívesebbek, ahogy a hátsó lámpákat is lágyabbra rajzolták, de a sziluett a régi. Ugyanakkor nagyon is sokat dolgoztak a dizájnerek, hogy a pörölycápa-lámpákhoz három markánsan eltérő orrkialakítást tervezzenek: az egyik az alapmodellé, a másik a GR Sport verzióé (ez egyébként szélesebb nyomtávot és feszesebb futóműbeállításokat is kapott), a harmadik pedig egy olyan terepjárós hangvételű variánsé, ami a jelek szerint első időkben nem lesz elérhető Európában, csak Észak-Amerikában és Japánban.

A beltérben lényegre törő, ergonomikus vezetői környezet vár. A lényeg nem is a hardver – na jó, a dupla vezeték nélküli telefontöltő, a megfordítható könyöklőfedél, a nyomógombos hőfokszabályozás mind szimpatikus részletek –, hanem a szoftver:az Arene nevű digitális platform, amelyet elsőként itt alkalmaz a Toyota. Ez nagyobb teljesítményű infotainment funkcionalitást, okosabb navigációs, és jelentősen kibővített tudású vezetőtámogató (biztonsági és kényelmi) csomagot jelent. Az új RAV4 tud távvezérléssel parkolni, magától sávot váltani, és sípol, ha áthajtanál a kereszteződésen, de jönnek keresztben (hogy ki hibázott, arról nem mond ítéletet az autó.) Minden szoftver vezeték nélküli frissíthető, és telefonos távvezérlés, illetve digitális kulcs is van.

A hajtásláncok látszólag nem változtak: minimális teljesítménynövekedés a full hibrid, hajszálnyi teljesítményesés (306 helyett 304 LE) a plug-in hibrid verziónál, 0,2 másodperccel fürgébb gyorsulás az utóbbi esetben – alibi fejlesztésnek hangzik, nem igaz? Csakhogy a Toyota nagyon sokat dolgozott a hajtásláncokon, különösen a konnektoroson.

A sima hibridnél módosították az egyes komponenseket, így javult a gázreakció, és többet használja villanymotorját az autó. Európában 183, illetve 191 lóerős a hibrid, az előbbi első-, az utóbbi összkerékhajtással értendő. Apropó, hajtásképlet: most először elsőkerék-hajtással is elérhető a PHEV, ekkor 268 lóerő a csúcsteljesítmény

A plug-in hibrid legnagyobb dobása, hogy a Toyota villanyautó-programjában fejlesztett akkumulátort kapott. A kapacitás 18,1 helyett 22,7 kWh – nem nagy ügy, de ha azt mondjuk, maximális töltési teljesítmény mellett az eddigi 150 helyett 30 perc alatt tölthető 10-ről 80 százalékra, az már komoly előrelépés.

Az otthoni váltóáramú töltés teljesítményét is megduplázták (6,6 helyett 11 kW a csúcs), 7,5 óra helyett 3,0 kell ahhoz, hogy teljesen feltöltsük az akkut. A hatótávolság a japán szabvány szerint 100-ról 150 kilométerre nőtt, az európai és észak-amerikai közlemény szerint nincs változás – hát majd meglátjuk. Japánban kétirányú a töltő, akár az otthonát is táplálhatja róla az ügyfél.

Akár egy év is eltelhet még addig, amíg piacra kerül a vadonatúj RAV4-es, így ma még reális alternatíva lehet a kifutó modell. Ezt teszteltük is, alább elolvashatod, mit gondoltunk róla:

Ha videón is megnéznéd a vadonatúj Toyota RAV4-est, kattints ide!