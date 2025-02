Benzines és hibrid hajtásláncaival a megújult C4 már a magyarországi márkakereskedésekben is elérhető, az elektromos modellek kiszállítása is küszöbön áll. A Citroën új árazási stratégiája ezt a két autót is érinti, tehát nem az égbe emelt listaárból jár majd jó nagy kedvezmény, hanem az autó listaára a piaci realitáshoz igazodik, viszont nincs belőle engedmény.

De nézzük a számokat! Az ötajtósok ára 9 690 000 és 15 790 000 forint közötti. Érdekes modell a ferdehátúból a 130 lóerős benzines, mert azonos felszereltségi szinten 700 ezer forinttal kevesebbe kerül a 136 lóerős 48 voltos hibridnél és a váltója hat- helyett nyolcfokozatú.

A C4 X csak a 136 lóerős kisfeszültségű hibriddel társítható 10 490 000 forinttól 11 890 000 forintig. Elektromos motorral 14 390 000 Ft a belépés és 16 290 000 forint a csúcsmodell ára.

Magánügyfeleknek az összes C4-re 100 000 km vagy öt év a garanciaidő. A nagyfeszültségű akkumulátorra minden vevőnek egységes a 8 évre vagy 160 000 km-re és a töltőkapacitás 70 százalékának megőrzésére vonatkozó jótállás.