Jó árú és normális minőségű használt autót venni nehéz, ezért írunk visszatérően olyan autókról is, amelyek sokaknál nincsenek fent a radaron. Ez egy áttekintés a 3 millióból jónak tűnő használt autókról, itt pedig az egymilliós határig kerestünk (és találtunk!) épkézláb állapotban megvehető használt autókat.

De az autóvételt megnehezíti, hogy sok embert szinte vakhit láncol az egyik vagy a másik autógyártó nemzet termékeihez. Ezzel az a baj, hogy ha a kocsira szánható pénz nálatok sem korlátlan, a használt autókat érdemes származásuk helyett érdemes jó és kevéssé vonzó használt autókra osztani.

Bonyolult kérdésekre itt sincsenek egyszerű, elvágólagos válaszok. Mert ugyanaz az autótípus ugyanabból az évjáratból az egyik motorral lehet időzített pénztemető, a másikkal problémanetes használt autó. Az egyiket el kell kerülni, a másikat nyugodtan meg lehet venni.

Ezúttal egy főleg városi forgalomban és a környékbeli bejárásra kitalált valamint egy hosszú utazásokra konstruált autót ajánlunk. Mindkettő jó példa rá, hogy ugyanaz az autótípus lehet kerülendő és ajánlható is attól függően, melyik motor van benne.

Citroën C-Élysée és Peugeot 301

2012 őszén a Citroën és a Peugeot bemutatott egy olcsó és strapabíró családi autónak szánt, kiforrott technikára épülő modellpárost. A kis szedánok a PSA csoport PF1-es padlólemezére épülnek, amire a kortárs Citroën C3 és az első generációs Peugeot 208 is, de elöl-hátul szélesebb nyomtávval és alaposan megnyújtott tengelytávval.

Röviden – Citroën C-Élysée és a Peugeot 301 Mi ez és mettől-meddig? 2012-ben bemutatott, más piacoknak napjainkig gyártott limuzinok a 208 és a C3 megnyújtott padlólemezére. Modellfrissítés 2016 novemberében. Melyik motorral? Benzinesből az 1,6-os ígér megbízható működést és az 1,6 HDi dízel is vonzó. Mennyit ér? Nyitóáruk Citroënként és Peugeot-verzióban is 1,6-1,7 millió Ft. Innen a használt C-Élysée-k ára 2,8-3,1 millióig emelkedik, a 301-ből vannak 2020-as autók is, értékük elérheti a 3,4-3,6 millió forintot.. Mi van helyette? Például Chevrolet Aveo, FIAT Linea, Honda City, Renault Fluence, SEAT Toledo, Škoda Rapid.

Elsősorban a déli és a keleti piacok gusztusa szerint tervezték őket, sok hellyel, nagy csomagtérrel, földközeli motorválasztékkal. Kombi sajnos nem született belőlük, pedig adná magát a nagy használati értékű, egyszerű technikájú autókkal.

Spanyolországban taxiként viszonylag sokat láthattunk a 4427 illetve 4442 milliméteres limuzinokból, itthon azonban alig fut belőlük néhány. Úgy érzem, jóval kevesebb embernek jut eszébe rájuk keresni, mint ahányan jól járhatnának velük.

A Citroën C-Élysée és a Peugeot 301 is puritán belső kivitelű autó, a spórolás kedvéért elöl és hátul is középre szerelt ablakemelő-kapcsolókkal, a hasznos térbe forduló, a poggyászt összenyomni képest csomagtérfedél-zsanérral, de nem hatnak bántóan olcsónak. A sebességváltó karja pontatlanul és nagyon hosszú úton jár. A dízelé viszont, legalábbis a modellfrissítés utánié sokkal jobb volt.

Nagy előnyük kis nyílású, de igen tágas, 506 literes csomagtéren kívül az óriási lábhely hátul, ami a 2652 mm-es tengelytávnak is köszönhető. A franciásan lágy rugózás is dicsérhető, pláne, mert nem jár együtt kirívó oldaldőléssel és oldalszél-érzékenységgel. Nyugodt emberek nagyon megszerethetik a kényelmes hangolást.

Magas csomagtérfedele miatt a Citroën C-Élysée és a Peugeot 301 is erősen áttekinthetetlen hátrafelé. Ha nincs bennük gyári ultrahangos készség, akkor egy utólagos, normális minőségű tolatássegítő lehet a megoldás.

Erőnléte alapján jó választás az 1,6 VTi 115 lóerővel és elfogadható, 6,5-9 literes fogyasztással. Erejük alapján nem nagy lemondás a 72 illetve 82 lóerős verzióban létező 1,2 VTi, a kisebbik szívó benzines. Jól pörögnek, elfogadhatóan húznak 110 illetve 118 Nm-rel, van bennük élet, de bajuk is van, amire nemsokára kitérünk.

Rozsda ne legyen

Látszik, hogy a PSA olcsó autóként konstruálta a lépcsőshátú testvérpárt, a lemezek könnyen horpadnak és a vékony fényezés is sérülékeny. Ezért azt kell először megnézni, hogy elkezdtek-e bárhol rozsdásodni? Esetleg a fenéklemezen, a karosszéria borítólemezein vagy az ajtóéleken.

Általában ezt gyorsan kipipálhatjuk nemmel, ha nincs korróziós baj, tovább foglalkozhatunk az autóval. A spanyolországi Vigóban gyártott 301 és a C-Élysée sem kapta meg az 1,2-es PureTech-turbómotort, amely rengeteg baja miatt páriává lett a használtautó-piacon, mégse lehetünk teljesen nyugodtak.

Gond lehet a vezérműszíjjal a háromhengeresnél

Mert a szívó 1,2 VTi-ben is olajködben illetve részben a motorolajban fut a szíjas vezérlés, mint az inkriminált, 100-130 lóerő közötti PureTechben. Itt sem szereti a forró kenőanyagot a szíj. Ha elkezd feloldódni, eltömíti a motor kenési rendszerét, a motor gyorsan kopik, megugrik az olajfogyasztás, jönnek a csapágyhibák és a vége motorfelújítás vagy motorcsere.

Ennek elkerüléséért jócskán le kell rövidíteni a 150 000 km feletti gyári vezérléscsere-periódust, a biztonság kedvéért 70-80 ezer kilométerre és az olajcserék alkalmával ellenőrizni kell a szíjas vezérlés állapotát. Ez egy hibalehetőség, nem tutira bekövetkező sorscsapás, csak tudjatok róla, mert elkerülhető.

Fontos továbbá az olajtérből eltávolítani a szíj málladékát a vezérléscserével együtt, ha elindult a folyamat. De legalább a szívó benzinesek nem közvetlen befecskendezésesek, így a szívócsőbe fecskendezett benzin megakadályozza a szelepek kokszolódását.

A nagyobbik benzines azért is ajánlható jó szívvel, mert a neve ugyan VTi, de konstrukciósan szó sincs erről. Ez a jól bevált TU-sorozatú régebbi motor 1587 köbcentivel, korszerűsítve szívó oldalon változó szelepvezérléssel és többféle kapacitással szállító olajszivattyúval.

Amennyiben a váltó fura hangot ad, főleg a harmadik fokozat kapcsolásakor, az nem feltétlenül jelent hibát. Ne rohanjatok kuplungot és váltóolajat cserélni, mert a használt Citroën C-Élysée és Peugeot 301 modelleknél ez előfordul meghibásodás nélkül is.

Takarékos és megbízható a dízel

Ha esetleg katalizátorhibáról kaptok üzenetet, azt az oxigénszenzor vagy lambdaszonda is okozhatja, ami sokkal kisebb kiadás a katalizátornál. Kivéve, ha a hibakód oka az erős olajfogyasztás, ami a benzinesekkel fordulhat elő, a dízel mentes tőle.

Tényleg az 1,6 HDi a legjobb motor a két kis szedánhoz, részben megbízhatósága, részben ereje, részben a Spritmonitor.de naplói szerint 5,13 l/100 km-e átlagfogyasztása miatt. 92 és 100 lóerős is van belőle, a kései 301-esekben előfordul az 1499 köbcentis BlueHDi is. Takarékosnak a sorhármas is takarékos, átlaga 5,96 liter százon, míg az 1,6 VTi 8 liter körül eszik átlagosan.

Igencsak ritka autó használtan a Citroën C-Élysée. A piacon a 200-250 ezer kilométeres óraállású dízelek 1,6-1,7 milliós forintos rétegétől a 60-70 ezer kilométeren belüli benzinesek 2,6-3,2 millió forintos sávjáig mozognak az árak. A modellfrissítés utáni autók évjárata 2017 vagy későbbi.

Jóval gazdagabb a választék a használt Peugeot 301-ből. Bár ebből sincs sok, nagyjából kétszer annyit hirdetnek belőle, amennyi használt Citroën C-Élysée gazdát keres. A belépőárak szinte forintra megegyeznek. 1,5-1,7 millió forintért kínálják a legolcsóbbakat, de mivel a Peugeot még 2020-ban is forgalmazta itthon az autót, 3,5 millió forint körüli áron is vannak eladó 301-esek.

Sokat autózóknak: Peugeot 508

Mivel a 607 eladásait látva a Peugeot nem erőltette tovább a felső középkategóriás jelenlétet és feladta a 604-505-605-607 vérvonalat, a 407-est leváltó 508-nak kellett nagy és tekintélyes autóként domborítania, V6-os motorok nélkül. A 4792 milliméteres limuzin hozta is a kortárs Insignia A, Mondeo IV méretét, amelyek szintén sokt nyúltak a modellváltással. Az 518 literes csomagterű kombi még hosszabb, 4813 milliméteres.

Röviden – Használt Peugeot 508 Mi ez? 2010-2018, modellfrissítés 2014 őszén. Melyik motorral? Bármelyikkel, csak gázolajat kelljen tankolni bele. Vonzó a 204 lóerős 2,2-es és az összes 2,0 HDi. Mennyit ér? 1,6-1,8 millió és 4,7-5,1 millió forint között mozog a használt Peugeot 508 ára. Mi van helyette? Például Citroën C5 II, FIAT Croma, Ford Mondeo IV, Renault Laguna III, Volkswagen Passat B6 és B7.

Kényelmesen rugózó, alapos zajszigetelést kapó utazóautó az 508-as Peugeot, ülései is jók. Sajnos az adaptív, automatikus távolságtartású tempomatot a Peugeot a 2014 őszi modellfrissítéskor sem tette elérhetővé az 508-hoz, ami például egy Accordban vagy 2011-től gyártott Passatban benne tudott lenni.

Sokféle motor volt, az 1,6 THP kerülendő

Egyáltalán nem ajánljuk az 1,6 THP motorverziót, mert elfordulhat vele láncmegnyúlás és szelepkokszosodás is, ami nehéz indításban vagy be sem indulásban és többletfogyasztásban nyilvánulhat meg. A mértéktelen olajfogyasztás sűrű előfordulása is ellenérv.

Mellette szól viszont a motor takarékossága: a tesztautó beérte 7,6 literrel, a Spritmonitoros bejegyezések szerint az átlagfogyasztás 7,74 l/100 km. Előnyös a motor rugalmassága, egyenletes teljesítmény-leadása és finom járása is. Tehát a tulajdonságai jók, a megbízhatósága aggályos, pont mint a láncos TSI-knél.

Használt autóként elsősorban úgy lehet érdekes az 1,6 THP, ha valaki túlesett vele egy másfélmilliós motorfelújításon a közelmúltban, ami elhidegítette az autótól és inkább eladja nagy bukóval, 2,5-3 millióért, mert már nem hisz benne.

Használt 508-as Peugeot-t dízelmotorral érdemes venni. Az 1,6 HDi erőben lehet kevés 114-120 lóerejével, emiatt is szűrjétek az ajánlatokat inkább az 1997 köbcentis, híresen nagy élettartamú motorra.

140, 150, 163 és 180 lóerős is van belőle. A 140 és a 150 lóerős valós közúti forgalomban beéri átlagosan 5,68 literrel 100 kilométeren, kellően puhán jár, jó erőben van, akárcsak az emelt teljesítményű, 163 és a 180 lóerős verziók, ráadásul kevés baj van velük.

Terepjárót imitál az RXH

Ha összkerekes autóra van szükséged, a 200 lóerős full hibrid hajtásrendszerű 508 HYbrid4 illetve az emelt építésű, terepkombis RXH egy opció lehet. A dízel hibrid az első kerekeit a dízelmotorral, a hátsókat a 27 lóerős villanymotorral hajtja. A koncepció hátulütője a robozitált kézi váltó gyenge ütemérzéke a váltásokkal és lassú kapcsolásai.

Később a terepjárósított kivitelből is eltűnt a drága és kevesek által preferált dízel hibrid hajtásrendszer, ekkortól az RXH egyszerűen a Peugeot Allroadja, Outbackje, XC-je lett. A 2016 utáni modellekből az RXH egy elöl hajtó dízel terepkombi is lehet a 180 lóerős motorral.

Kiváló motor az Euro 6-os emissziós szabvány érkezésekor elbúcsúztatott 2,2 HDi. 450 Nm-rel és 204 lóerővel még bikásabban húz, mint a 400 newtonméteres 180 lóerős HDi, a tesztautó beérte 4,7 literrel 100-on takarékosan vezetve.

Nagyon költséges bajai nincsenek a dízeleknek. A kipufogógáz-visszavezetést végző EGR-szelep is viszonylag sokáig bírja, a főtengely-ékszíjtárcsa sem olyan fogyóeszköz, mint szerencsétlenebb konstrukciójú dízelmotorokon.

Az 508-ast elkerülték a kísérteties elektronikai hibák, esetleg a parkolóradarok vezérlése romolhat el. A belső térben az ablakemelő-szerkezetre érkezett pár panasz és a kormány bőrborítása kophat meg, de bár minden használt autónál elintézhetnénk a hibalehetőségeket ilyen piszlicsáré tételekkel!

Jóval kétmillió Ft alatt és majdnem ötmillió forintért is hirdetnek használtan 508-as Peugeot-kat. A dízeleknél, főleg, ha nem taxiként futottak, ne aggódjatok a 350-480 ezer kilométeres óraállás miatt, ezeket az autókat is érdemes megnézni, ha elég nyomott az áruk. Ha szeretsz vezetni, érdekes lehet lecsapni a GT-re, amely speciális első futóművet kapott a MacPherson helyett a kettős keresztlengőkaros, jóval igényesebb konstrukcióval.