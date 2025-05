Egy 30 éves férfi 2025. május 4-én, vasárnap délután egy lopott autóval, ráadásul ittasan és vezetői engedély nélkül közlekedett Miskolcon. Meg akarták állítani, azonban ahelyett, hogy leállította volna a motort, nagy gázt adva a mögötte álló rendőrautó elejének tolatott, miközben majdnem elsodorta a járőröket.

150-180 km/órás sebességgel hagyta el a várost, majd az M30-as és az M3-as autópályán Budapest felé menekült.

A közel 100 kilométeres hajsza során a borsodi ámokfutó a hirtelen sávváltásaival, valamint azzal, hogy esetenként a forgalommal szemben haladt, több veszélyes helyzetet is előidézett. A követésbe bekapcsolódó megerősítő erők fény- és hangjelzéssel, hangosbeszélőn, valamint kézjelzéssel is megállításra szólították fel a férfit, aki ezeket figyelmen kívül hagyva úgy vezetett, hogy a rendőrök csak irányváltoztatással, sebességük növelésével vagy hirtelen fékezéssel tudták elkerülni.

Az üldözésről készült, fedélzeti kamerás felvétel itt nézhető meg:

A motoros rendőröket többször is megpróbálta leszorítani az útról. Menekülésének az vetett véget, hogy az első, aztán a hátsó gumija is kidurrant – az első defektnél a gumifoszlányok a motoros rendőrök egyikét találták el. A dupla defekt következtében a férfi a szalagkorlátnak ütközött, de még ezután is a rendőrök felé húzta a kormányt. Az egyik járőr keze megsérült.

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt nyomoz a borsodi férfi ellen, akit őrizetbe vettek és elrendelték a letartóztatását is. A többszörösen büntetett férfi ezúttal nem tett vallomást.

