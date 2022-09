Használt autó: milyen autót érdemes venni 1-2-3 millióból?

Pickup és lemezelt áruszállító is futott a Logan alapjain, az ötajtós ferdehátú modellváltozat a Sandero

Pickup és lemezelt áruszállító is futott a Logan alapjain, az ötajtós ferdehátú modellváltozat a Sandero

Elsősorban a korai évjáratokból találkozhatunk a díszléc alatt elporladó ajtajú használt Dacia Loganokkal, de a hátsó sárvédőíveket is előveheti a rozsda

Létezett kisegítő hibrid is a Balenóból 12 voltos önindító-generátorral, 2,3 kW (kb. 4 LE) teljesítménnyel és 50 Nm forgatónyomatékkal

Itthon alapfelszerelés volt a légkondicionáló a fordulatszámmérő nélküli GA alapmodellben is. Ez a GLX utastere

22 /30 Az A5 vezette be, majd az A4 is átvette az MLB-technikát. A Modularer Längs Baukasten a hosszmotoros modulrendszer. A rövidebb első túlnyúlással nemcsak szebb tette az Audikat, de orrnehézségükön is javított valamelyest

